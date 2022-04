Le Fussball Club Südtirol va devenir la première équipe du Trentin-Haut-Adige à jouer en Serie B

NDS

Préparez-vous à entendre de l’allemand sur les pelouses de Serie B.Après sa victoire ce dimanche sur la pelouse de l’US Triestina (0-2), le Fussball Club Südtirol a assuré sa première place du groupe A de Serie C et a définitivement composté son billet pour l’échelon supérieur.Le club basé à Bolzano va ainsi devenir le premier club de la région des Trentin-Haut-Adige à connaître de tels sommets et à évoluer en Serie B depuis la refonte du championnat en une poule unique, il y a 26 ans. Autrichienne jusqu’en 1919, cette région frontalière en grande partie germanophone, a été rattachée à l’Italie à l’issue de la Première Guerre mondiale. Dirigées par le Croate Ivan Javorčić, lesn’ont concédé que neuf buts lors des 38 journées de championnat.Comment on ditdans la langue de Goethe ?