L'OM perd la première manche à Rotterdam

Au terme d'une partie où les occasions et l'intensité n'ont pas manqué, le Feyenoord a pris le meilleur sur un OM retombé, par moments, dans ses travers (3-2). Rien n'est joué, mais il en faudra bien plus côté olympien dans sept jours, au Vélodrome, pour espérer voir Tirana.

Il ne fallait pas arriver en retard

Une boulette qui coûte cher

Feyenoord (4-3-3) : Marciano - Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia - Til (Pedersen, 89e), Aursnes, Kökçü (Hendrix, 82e) - Nelson (Linssen, 65e), Dessers (Jahanbakhsh, 83e), Sinisterra. Entraîneur : Arne Slot.



Marseille (4-3-3) : Mandanda - Rongier (Lirola, 86e), Saliba, Ćaleta-Car (Harit, 69e), Peres - Guendouzi, Kamara, Gerson - Bakambu (Gueye, 46e), Payet, Dieng (Milik, 85e). Entraîneur : Jorge Sampaoli.

Par Alexandre Lejeune

L'enfer leur était promis, et ça n'a pas manqué. Ce jeudi soir, à Rotterdam, les Marseillais ont été entraînés dans le tourbillon du Feyenoord. D'abord dans les tribunes, tant le spectacle offert par les supporters bataves était à couper le souffle, mais surtout, sur le pré, où les protégés d'Arne Slot ont rendu une copie plus que séduisante. Un pressing de tous les instants, trois buts inscrits mais aussi deux encaissés, qui laissent la porte ouverte à Jorge Sampaoli et les siens jeudi prochain. Il faudra néanmoins montrer un tout autre visage pour espérer accéder à la finale de cette Ligue Europa Conférence.Les Néerlandais ont d'entrée pris à la gorge leurs invités du soir, en pressant haut un bloc marseillais souvent coupé en deux. Guidé par un trio offensif Sinisterra-Dessers-Nelson intenable, les locaux ont lancé plusieurs flèches, dont la frappe de Dessers trop enlevée (6) puis la tête de Senesi trop croisée (16). En face, l'OM a su se frayer un chemin grâce aux tranchants appels de Dieng, parfaitement mis sur orbite par Payet, mais malheureux face à la cage de Marciano (8et 14). Derrière ce quart d'heure de chauffe, la foudre a frappé à De Kuip. En deux minutes, les hommes de Slot ont puni coup sur coup une défense olympienne incapable de sortir la tête de l'eau : d'abord grâce à un joli mouvement collectif conclu par Desserspuis par l'intermédiaire de Sinisterra, laissé seul au second poteau, dont la frappe détournée par Rongier a trompé MandandaOui, mais voilà, cet OM l'a montré plus d'une fois cette saison : il est empli de résilience. L'orage passé, les ouailles de Sampaoli ont remis le bleu de chauffe. Après un relai avec Bakambu, Dieng a envoyé un missile sorti de nulle part pour remettre les siens sur les rails. Plus sereins au fil du match, les Marseillais ont ensuite pu compter sur Gerson, leur homme en forme du moment, pour revenir à hauteur. À la suite d'un centre de Guendouzi légèrement dévié par le portier adverse, le Brésilien a déboulé et envoyé un obus inarrêtable. Idéal avant un retour aux vestiaires bien mérité pour les 22 acteurs.Dès la reprise, le château de cartes marseillais s'est à nouveau écroulé. Sur une passe anodine en retrait pour Mandanda, Ćaleta-Car s'est totalement troué et a offert le doublé sur un plateau à Dessers, qui n'en demandait pas tant (3-2, 46). Habitué à relancer court, l'OM a montré de la suffisance, voire de l'inconscience, alors que le pressing adverse était incessant et particulièrement bien ficelé. Plus dangereux en transition que sur attaque placée, Marseille s'en est encore remis à la vitesse de Dieng pour bousculer le Feyenoord, malgré la chasse gardée de Malacia, notamment sur cet impressionnant retour dans la surface (68). À l'entrée du dernier quart d'heure, Rotterdam a reculé, permettant à l'OM de remettre le pied sur le ballon et de se montrer enfin dangereux. Monté plus haut que tout le monde, Saliba a vu sa tête fuir le cadre (81) avant que Dieng ne loupe un autre face-à-face avec le portier adverse (83). Plus en vue dans le second acte, Payet a bien failli climatiser le stade mais Marciano a sorti une ultime claquette (90). Un réveil certes, mais un réveil trop tardif pour des Marseillais qui peuvent regretter d'être tombés trop rapidement dans le piège tendu par le Feyenoord. Rendez-vous dans sept jours pour le match retour, qui s'annonce déjà bouillant au Vélodrome.