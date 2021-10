Le Brésil renoue avec la victoire, l’Argentine confirme et le Chili se réveille

LT

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tenu en échec par la Colombie dimanche dernier, et miné par les déclarations peu réjouissantes de Neymar dans la foulée, le Brésil devait réagir ce vendredi face à une faible équipe d’Uruguay. Déjà étrillée 3-0 par l’Argentine lundi, laa cette fois été dominée 4-1 Manaus, au coeur de la fôret amazonienne. Raphinha, l’ex-Rennais, et Neymar se sont transformés en chefs de tribu, le premier inscrivant un doublé, le second marquant un but et délivrant deux passes décisives. Lucas Paquetá a, lui, rendu fou les visiteurs, qui n’ont pu compter que sur un but de Luis Suárez pour sauver l’honneur.Vainqueurs des Uruguayens plus tôt dans la semaine, les Argentins ont confirmé leur bonne dynamique, portant leur série à 25 matchs sans défaite. Les coéquipiers de Lionel Messi se sont imposés 1-0 face au Pérou, grâce à un but de Lautaro Martínez. Un peu plus à l’ouest, c’est le Chili qui a renoué avec le succès, après sept rencontres consécutives sans la moindre victoire. Arturo Vidal et Alexis Sánchez n’ont fait qu’une bouchée du Venezuela, 3-0 (avec un nouveau pion de Ben Brereton), mais reste à la sixième place du groupe, insuffisante pour se qualifier pour le prochain Mondial.