Le Betis s'offre le Real Madrid pour le dessert

Real Madrid (4-3-3) : Keylor Navas - Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo - Valverde (Isco, 69e), Marcos Llorente, Modric - Brahim Diaz (Asensio, 60e), Benzema (Vazquez, 77e), Vinicius. Entraîneur : Zinedine Zidane.



eal Betis (3-1-4-2) : Pau López - Mandi, Feddal, Bartra - Francis Guerrero, William Carvalho (Sidnei, 90e), Guardado, Kaptoum (Jesé, 68e), Junior Firpo - Lo Celso - Loren (Tello, 74e). Entraîneur : Quique Setién.

Il était temps que cette saison se termine pour le Real Madrid À l'image de leur saison plus que compliquée, le Real Madrid a souffert face au Betis pour clôturer cet exercice 2018-2019 qui ne restera pas dans les annales de la Maison-Blanche. Un exercice qui se termine donc par une défaite contre le Betis au Santiago- Bernabé u (0-2).Un succès qui n'est pas démérité tant les hommes de Quique Sétien ont eu les occasions les plus dangereuses dans une rencontre parfaite pour faire la sieste. Et si Keylor Navas - qui jouait probablement son dernier match avec le Real Madrid - a longtemps repoussé les tentatives adverses, il a fini par lâcher les armes devant Loren . Trouvé dans le dos de la défense par le toujours aussi génial Lo Celso, Guardado centre en première intention pour l'attaquant espagnol qui balance le cuir sous la barre pour ouvrir le score (0-1, 61). Touché, le Real Madrid va couler quelques minutes plus tard lorsque Jesé Rodriguez, l'ancien de la Maison-Blanche, profite d'un caviar de Junior Firpo pour faire le break (0-2, 74).En face, Pau López aura frissonner une fois sur une frappe de Karim Benzema qui s'écrase sur le poteau (34), avant de sortir le grand jeu devant Vinicius Junior (57). Le tout sous le regard de Gareth Bale , assis sur le banc, et qui n'aura donc pas eu le droit à ses adieux au Santiago- Bernabé u.Le Real Madrid termine donc cette saison de Liga avec une troisième place malgré 12 défaites. Soit seulement une de moins que lors des trois derniers exercices (4 en 2015-16, 3 en 16-17 et 6 en 17-18).