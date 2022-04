Le Bayern s'amuse à Fribourg, Leverkusen met un stop au Hertha

Au terme d'une seconde mi-temps enjouée, le Bayern a fini par donner une leçon à Fribourg (4-1), tandis que le Bayer Leverkusen a fait le travail contre un Hertha BSC en mode maintien (2-1). Bochum a de nouveau surpris le monde de la BuLi à Hoffenheim (2-1), alors que l'Arminia Bielefeld et Stuttgart ont partagé les points (1-1), dans le match de la peur.

De l'importance du coaching gagnant. Après un premier acte rythmé, mais sevré de situations chaudes, la faute au bloc mobile et solide de Fribourg, tout s'est finalement décanté. Sur un coup franc botté dans la zone idéale, Goretzka devance la sortie hésitante de Flekken, et permet à Kimmich de signer sa neuvième passe décisive de la saison. Il ne faut que cinq minutes aux hommes de Christian Streich pour égaliser, après une action collective de toute beauté, entamée par Höler et conclue par Petersen... entré 40 secondes plus tôt. Mais la superbe passe cachée de Gunter ne suffit pas aux locaux, qui visent la Ligue des champions.La faute au surplus de talent et de classe des Bavarois. Après des échecs de Coman et Sané dans des angles fermés, Gnabry - lui aussi entré quelques instants auparavant, comme Petersen - élimine Schlotterbeck avec un amour de crochet extérieur, puis fusille Flekken. Le portier néerlandais s'en va chercher une troisième fois le cuir au fond de ses filets à dix minutes du terme de la rencontre, lorsque Coman décoche une frappe puissante au premier poteau. À noter l'ouverture importantissime d'Upamecano, qui sert de caviar. Le Bayern prend neuf points d'avance sur Dortmund, son éternel dauphin, non sans rajouter un quatrième pion par l'entremise de Sabitzer à la suite d'une action d'école. L'effet Magath n'aura pas marché à Leverkusen . Mais il aura eu le mérite de faire douter les Aspirines. Devant son public de la BayArena, c'est le Bayer qui se montre entreprenant, avec le pied sur le ballon. Sur un centre de Moussa Diaby, Alario est le plus prompt devant son vis-à-vis Kempf, et trouve la lucarne opposée de Lotka, du droit. Entré en cours de match à la place du titulaire habituel, Schwolow, le jeune espoir polonais prive l'Argentin de doublé, en un contre un, avant la pause, mais ne peut rien devant l'enchaînement contrôle-frappe de Bellarabi. Trouvé par Diaby (encore lui) au point de penalty, l'international allemand fait ainsi fructifier la bonne récupération d'Aránguiz dans le rond central. La réduction de l'écart du Hertha, quelques instants après, fait suite à un sursaut d'orgueil de l'. Sur un ballon mal renvoyé par la défense du, Mittelstädt trouve Darida au second poteau. La volée topée du Tchèque trompe Hrádecký. Ce sursaut s'arrêtera aux portes des points toutefois, après un deuxième acte plus calme. Dix-septième, le Hertha a chaud.Le match de la peur, pour le statu quo. Barragiste, l'Arminia reste planquée une unité derrière Stuttgart après une rencontre des plus équilibrées. Un penalty de Kalajdžić, effleuré du bout des gants par Ortega, lance les hostilités. Marmoush, dans une position idoine, loupe ensuite le but du break en croisant trop sa tentative (40). Il n'en fallait pas tant aux, qui trouvent la force pour égaliser à l'heure de jeu. À la suite d'un centre de Schöpf, prolongé du crâne par Sierra vers le second poteau, Kruger ajuste Müller et précipite le scénario d'une fin de match entre deux formations qui s'observent en chiens de faïence, satisfaites du point engrangé.Profondément irrégulier, le TSG Hoffenheim et son étrange maillot marron d'un jour se sont laissés surprendre par Bochum, et restent bloqués au sixième rang. La faute à un doublé plein d'instinct et d'opportunisme d'Asano, pourtant peu en vue cette saison. Sa première réalisation est exceptionnelle, une ganache des 25 mètres qui laisse Baumann sans réaction. Sa seconde suit un penalty non sifflé sur Rutter. Le portier du VfL, Riemann, se saisit alors du cuir et envoie un parpaing téléguidé à la Ederson : passif, Vogt se fait voler la vedette dans le duel, et Asano file au but. Entre-temps, Hoffenheim avait pourtant égalisé sur une inspiration de Raum, prolongée du bout du caillou, dans ses cages, par Stafylídis. Une saison marquée par des coups d'éclat pour le promu, déjà vainqueur du Bayern avec la manière (4-2).Coup de Trèflealgar sur Francfort, puisque l'Eintracht - malgré 20 tentatives - est resté muet face à la lanterne rouge, Greuther Fürth. Il faut dire qu'hormis Knauff, Lindström et Kamada, ils ont été peu nombreux à cadrer leurs tentatives pour les Aigles. De quoi rester bloqué dans le ventre mou.