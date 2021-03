Le Bayern et Lewandowski sans pitié pour Stuttgart

45

Neuer - Pavard, Süle, Boateng, Davies - Goretzka, Alaba - Sané (Musiala, 83e), Müller (Martinez, 83e), Gnabry (Coman, 60e) - Lewandowski (Choupo-Moting, 70e). Entraîneur : Hansi Flick.



Kobel – Kempf, Anton, Mavropanos – Sosa (Gonzalez, 46e), Ahamada (Förster, 46e), Endo (Karazor, 76e), Wamangituka (Klimowicz, 35e) – Coulibaly, Kalajdzic, Castro (Didavi, 76e). Entraîneur : Florian Kohfeldt.

La force de l'habitude.Opposé à Stuttgart ce samedi, le Bayern a encore gagné, et Robert Lewandowski a encore marqué. 27 buts sur ses 21 derniers matchs, pour un total de 42 buts en 36 apparitions cette saison. Le VfB et sa série de cinq matchs sans défaite ont volé en éclats à l'Allianz Arena. Les visiteurs étaient pourtant bien entrés dans cette rencontre. Ils se sont même retrouvés en supériorité numérique à la suite d'une semelle d'Alphonso Davies (12). Lea alors décidé d'accélérer, et Stuttgart n'a rien pu faire pour le stopper.Six petites minutes ont suffi pour briser l'espoir d'un exploit. Lewandowski a signé un triplé, parfait qui plus est : le pied droit pour couper un centre de Serge Gnabry (17), la tête pour reprendre une galette de Thomas Müller (23), puis le pied gauche (39). Entre-temps, Gnabry avait également conclu un magnifique mouvement avec Müller et Leroy Sané (22). Aucun autre but malgré la bonne volonté des visiteurs et, côté bavarois, des occasions à mettre au crédit de Sané (72) et Leon Goretzka (82). Seul accroc, outre l'expulsion de Davies : Jérôme Boateng a reçu un carton jaune qui le privera du choc contre Leipzig le 3 avril.Tant que Lewandowski est là...