Le Bayern en patron contre Fribourg, Wolfsburg grappille

Le Bayern est sorti vainqueur du choc de la onzième journée de Bundesliga contre le troisième Fribourg (2-1), un succès qui permet au Rekordmeister de mettre la pression sur le Borussia Dortmund. Wolfsburg a également réalisé une belle opération en revenant provisoirement dans le top 4, grâce à sa victoire sur Augsburg (1-0). En bas de tableau, l'Arminia Bielefeld respire beaucoup mieux : son succès à Stuttgart (0-1) le ramène à un petit point du premier non-relégable.

Fribourg n'est plus invincible. Le Bayern a infligé auxleur première défaite de la saison en Bundesliga, le leader ayant fait respecter la hiérarchie dans ce choc face au troisième. Les joueurs de Julian Nagelsmann ont concrétisé leur domination via Leon Goretzka, servi par Thomas Müller, le meilleur passeur du championnat (30). L'Allemand aurait pu s'offrir un doublé, mais il a trouvé le montant (56). Robert Lewandowski a ensuite enfoncé le clou en renard des surfaces pour conforter sa première place au classement des buteurs, avec treize réalisations (75). La réduction du score de Janik Haberer arrivera top tard (90+3), les Bavarois relèguent provisoirement leur dauphin Dortmund à quatre points tandis que Fribourg risque de voir la meute revenir.Et qui dit meute, dit Loups. Ceux de Wolfsburg, en l'occurrence. Vainqueur de Leverkusen puis de Salzburg, le VfL a enchaîné en écartant Augsburg. Au four et au moulin, Paulo Otávio a débordé pour trouver la tête de Lukas Nmecha, auteur de son quatrième but de la saison en championnat (14). Le Brésilien est ensuite passé à quelques centimètres de faire le break (23), avant que le coup franc de Maximilian Arnold oblige Rafał Gikiewicz à la parade (31). Augsburg s'est montré menaçant au retour des vestiaires, mais Koen Casteels a préservé sa cage devant Andi Zeqiri (53). Wolfsburg grimpe à la quatrième place, trois points derrière Fribourg.L'Arminia se rebelle. Avant-dernier du championnat, le club de Bielefeld a décroché sa première victoire de la saison sur la pelouse de Stuttgart. Contre le cours du jeu, il a pris les devants par Masaya Okugawa, vainqueur de son face-à-face après être parti à la limite du hors-jeu (19). Au terme des 90 minutes, le succès des visiteurs apparaît néanmoins mérité puisqu'ils ont touché trois fois du bois. Par Andrés Andrade (71), Amos Pieper (83) et Janni-Luc Serra (86). Hasard du calendrier, la dernière victoire de Bielefeld en Bundesliga avait déjà été obtenue contre Stuttgart le 22 mai dernier.Hoffenheim est tombé sur un Miloš ce samedi, à Bochum. Entré à la 64, Miloš Pantović a en effet fait basculer la rencontre. Peu de choses à retenir des 45 premières minutes, hormis les tentatives non cadrées d'Andrej Kramarić (16) et Ihlas Bebou (19). Le deuxième acte a produit davantage de spectacle. Les gardiens ont répondu présent, Manuel Riemann s'envolant pour détourner la frappe de Grillitsch (53) et Oliver Baumann tenant la baraque sur un coup franc de Löwen (62). Riemann s'est d'ailleurs un peu enflammé en voulant tirer un penalty, qu'il a envoyé dans les tribunes. Heureusement pour lui, son coéquipier Soma Novothny avait marqué quelques minutes plus tôt sur un centre de Pantović (68). Le Serbe s'est même offert un but, au bout du temps additionnel (90+7). Bochum glane ainsi une troisième victoire lors des quatre dernières journées, et remonte au douzième rang.