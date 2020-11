Le Barça perce le mur du Dynamo Kiev

FC Barcelone (4-2-3-1) : Ter Stegen - Alba, De Jong, Piqué, Dest - Busquets, Pjanić (S.Roberto, 60e) - Pedri (Aleñá, 83e), Fati, Messi - Griezmann (O.Dembélé, 60e). Entraîneur : Ronald Koeman.



Dynamo Kiev (4-2-3-1) : Neshcheret - Shabanov, Popov, Zabarnyi, Kedziora - Adrievsky, Shepelev - Rodrigues (De Pena, 71e), Buyalskyi (Lyednyev, 86e), Tsygankov - Supriaha (Verbič, 71e). Entraîneur : Mircea Lucescu.

Le Barça s'est mis à douter, mais le Barça assure l'essentiel.Contre une vaillante équipe du Dynamo Kiev venue en Catalogne diminuée à cause des absences liées à l'épidémie de Covid-19, le Barça peut terminer sa phase aller du groupe G de la C1 2020-2021 avec trois victoires en trois matchs. Tout démarre du mieux possible avec un penalty obtenu et transformé par Lionel Messi. Archidominateurs, lesmanquent de doubler la mise par Pedri, malheureux sur sa frappe sur la barre transversale (7) puis Antoine Griezmann, maladroit aux abords des six mètres (8). Déterminé à mettre les siens à l'abri, Messi envoie un superbe tir croisé que Ruslan Neshcheret (18 ans !) dévie du bout des gants (17). Sorti de la tornade, le Dynamo se rebiffe, et Vitaliy Buyalskyi oblige Marc-André ter Stegen à une parade décisive pour son retour dans l'équipe (35). En fin de première période, Pedri tente à nouveau sa chance sur un centre de Sergiño Dest, mais Neshcheret est une nouvelle fois à la parade (42).Dès le retour des vestiaires, ce sont pourtant les visiteurs qui mettent la pression au Barça : Vladyslav Supriaha voit son but de la tête refusé pour une sortie de but au préalable (47), puis l'attaquant ukrainien est mis en échec par Ter Stegen, une nouvelle fois salvateur (52). De son côté, Messi tente de s'offrir le doublé, mais Neshcheret sort un arrêt magnifique sur un coup franc de(58). Presque infranchissable, le portier ukrainien sort un nouvel arrêt décisif sur une tête de Sergi Roberto (64) avant de céder une deuxième fois sur un coup de tête de Gerard Piqué. Longtemps mis en échec face à un Ter Stegen impérial, les vice-champions d'Ukraine parviennent à réduire l'écart grâce à Viktor Tsygankov, attentif à la suite d'une parade du gardien barcelonais. Malgré une superbe frappe d'Ousmane Dembélé sortie par Neshcheret (80), le Barça souffre jusque dans les derniers instants, mais tient le choc.Vingt-deux tirs tentés et quatorze cadrés pour... deux buts marqués pour le Barça. Malgré la défaite, le héros de la soirée s'appelle bien Ruslan Neshcheret.