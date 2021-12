La Ligue portugaise s’organise pour que le cas Belenenses ne se reproduise plus

MD

On peut être responsable une fois, mais pas deux.Cinq. Non, ce n’était pas le nombre de joueurs de Belenenses présents sur la pelouse le week-end dernier. Ils étaient neuf, dont sept issus de l’équipe réserve, et un gardien aligné au milieu de terrain pour ne pas être dans l’obligation de déclarer forfait. Ce n’est pas non plus le nombre de joueurs de Tondela disponibles pour affronter Moreirense ce samedi. Ils sont sept , et heureusement, la Ligue a décidé de reporter la rencontre. Non cinq, c’est le nombre de jours qu’il a fallu aux instances portugaises pour changer les règles et éviter ces fiascos.Toutes les instances du football portugais se sont réunies pour prendre une décision ferme quant à l’évolution alarmante de la Covid-19 et l’éventuel report des rencontres à cause de l’indisponibilité des joueurs. Ainsi, la Ligue portugaise indique dans un communiqué avoir trouvé un accord avec la Fédération (FPF) pour la création immédiate de[7 à l'heure actuelle]. L’objectif est que, peut-on lire dans le communiqué.Mieux vaut tard que jamais.