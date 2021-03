La LFP dévoile les principales dates de la saison 2021/2022

Réuni le jeudi 11 mars 2021, le Conseil d’Administration de la @LFPfr a adopté le calendrier général de @Ligue1UberEats et de @Ligue2BKT de la saison 2021/2022. Communiqué https://t.co/DwU9ToCgYd pic.twitter.com/Wg4yvxNObV — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) March 11, 2021

AB

Sortez vos agendas, les dates sont tombées !Le Conseil d’administration de la LFP était réuni ce jeudi pour établir le calendrier global de la saison 2021/2022. Après le Trophée des champions , les premières dates de première et deuxième division ont également été dévoilées.La Ligue 1 reprendra les 7 et 8 août prochains et s’achèvera au soir du 21 mai 2022. Les barrages de promotion et de relégation auront quant à eux lieu le 26 mai (match aller) et le 29 mai (match retour) suivants.En Ligue 2, la saison s’étendra du 24 juillet 2021 au 14 mai 2022. Les rencontres de play-offs auront lieu les 17 et 20 mai 2022. Enfin, les barrages de promotion et de relégation avec le National sont programmés pour le 24 mai (match aller) et le 29 mai (match retour).À moins que les championnats ne soient arrêtés avant, on en a l’habitude.