La fiche du Stade de Reims

La saison 2017-18 a été celle de tous les records pour le Stade de Reims qui a écrabouillé la Ligue 2. Certes, les Rémois ont depuis perdu Diego Rigonato et Jordan Siebatcheu, leurs deux meilleurs joueurs, mais pas leur force collective ni leur stratège David Guion. Autrement dit, il ne sera pas aisé de sabrer les Champenois.

420

Le coup de soleil de l'été

On peut être un battant sur le terrain et un gentleman en dehors... La classe de @Theosonsmith venu dire au revoir au club ce matin avec un cadeau bien rémois dans les mains ??? #JordyLaClasse pic.twitter.com/nhaHnZfuGX — Stade de Reims (@StadeDeReims) 25 juin 2018

Le fait divers d'été

L'équipe-type

La prophétie

L'avis du capo

L'avis d'Olivier Kapo

Le tweet de @JM_Aulas

Ce que la VAR va changer pour eux

Le prochain appelé chez les Bleus : Saint Rémi Oudin

La photo de vacances

Le quiz

Par Adrien Hémard

Propos d'Olivier Kapo recueillis par Julien Duez, ceux de Léo des Ultrem par AH.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Douze millions d’euros. C’est le montant quasi inespéré récupéré par le Stade de Reims début juin, grâce à la vente de Jordan Siebatcheu au Stade Rennais. Un nouveau record pour le club champenois, jusqu’ici détenu par la vente de Gzregorz Krychowiak à Séville en 2014 pour moins de cinq millions d’euros. Meilleur buteur du club en Ligue 2 avec 17 pions, l’attaquant, qui évoluait à Reims depuis 2003, valait bien une dizaine de millions d’euros. Ajoutez à cela les deux millions de pourboire laissés par le président rennais, et ancien directeur sportif rémois, Olivier Létang, et le tour est joué. En attendant, David Guion - qui coachait déjà Siebatcheu chez les jeunes - va pour la première fois de sa carrière devoir composer sans lui.Sorti de la prison de Châlons-en-Champagne le vendredi 20 juin, un Rémois de 19 ans se la colle devant le son et lumière du week-end au pied de la Cathédrale de Reims. Puis retrouve la prison dès le lundi matin après avoir crié «» sur le parvis de la dite Notre-Dame.E.Mendy - Métanire, Jeanvier, Abdelhamid, Fontaine - Romao, Dingomé, Martin - Doumbia, Chavarria, Kyei.David Guion.Cette saison sera la trente-quatrième du Stade de Reims en Ligue 1. Anecdotique ? Pas vraiment. Car trente-quatre, c’est le nombre d’apparitions du mot «» dans la Bible, ainsi que le numéro du verset de la sourate II du Coran qui relate la révolte de Satan. Ce qui ne laisse aucun doute : la saison risque d’être infernale pour les Champenois. D’autant qu’en numérologie, le nombre 34 renvoie à «» . Et on ne vous parle même pas de la « règle 34 » d’internet Léo, 26 ans, capo des Ultrem depuis 3 ans : «» .Le 17 août à 22h45, alors que Lyon vient de s’imposer 2-1 à Delaune lors d’une rencontre marquée par la nouvelle blessure de Marvin Martin :Dernière journée du championnat, Reims a besoin d’un point pour se maintenir et reçoit un PSG au coude à coude avec l’OM pour le titre. Mais c’est une histoire de main qui va sceller le sort des deux équipes en toute fin de match, alors que les Parisiens mènent 1-0. Sur un corner de Marvin Martin, Julian Jeanvier s’envole et place une tête sauvée sur la ligne par Adrien Rabiot. Nicolas Rainville n’a rien vu, et demande un coup de main à l’assistance vidéo. Penalty. Chavarria s’élance, Delaune chavire. Reims reste parmi les gros bras de Ligue 1.Olivier Giroud de plus en plus proche de le retraite internationale, Didier Deschamps cherche un nouveau grand gaillard pour l’attaque bleue. En mars, pour le début des éliminatoires de l’Euro 2020, Dédé décide d’appeler l’une des sensations de la saison en Ligue 1 : Rémi Oudin. Avec treize buts en 27 journées, l’attaquant d’un mètre quatre-vingt-cinq et de soixante-dix-neuf kilos impressionne par son jeu aérien, sa qualité de frappe et son jeu en pivot, ce qui lui vaut le surnom bien rémois de « Saint Remi » . «» , se justifie Deschamps en conférence de presse. En revanche, les dix passes décisives de Marvin Martin n’interpellent personne...Los Angeles, 7 juin 2018 : Grejohn Kyei a toutes les cartes en main pour être l’atout numéro un du Stade de Reims. N'empêche qu'il se définit lui-même comme remplaçant.Le Stade de Reims avait enfin trouvé son buteur en la personne de Jordan Siebatcheu. Oui mais voilà, l'attaquant a rejoint un autre Stade, rennais en l'occurence. Et les Champenois se retrouvent à nouveau face à leur problème récurrent : trouver le nouveau Just Fontaine.