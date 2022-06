La Côte d'Ivoire assure face à la Zambie

Côte d'Ivoire (4-3-3) : Badra Ali Sangaré - Konan, Deli, Boly, Aurier - Ibrahim Sangaré, Seri, Kouamé (Konaté, 87e) - Boga (Zaha, 64e), Haller (Kouassi, 64e), Gradel (Akouokou, 87e). Sélectionneur : Jean-Louis Gasset.

Zambie (4-3-3) : Nsabala - Lubambo Musonda, Mwape, Frankie Musonda, Kabwe - Lameck Banda (Chilufya, 46e), Mwepu, Kangwa - Daka, Mumba (Emmanuel Banda, 46e), Sakala. Sélectionneur : Aljoša Asanović.

AB

Au Stade de Yamoussoukro ce vendredi soir, la Côte d'Ivoire de Jean-Louis Gasset, assurant sa première sortie comme sélectionneur, a fait le travail en l'emportant (3-1) face à la Zambie. Directement qualifiée pour la CAN 2023 en qualité de nation organisatrice, la « Selefanto » a tout de même été intégrée à cette phase préliminaire, voyant, de fait, ses matchs compter pour les adversaires.Maîtres du ballon, les hôtes se sont ainsi laissés surprendre en contre. De quoi voir Patson Daka, décalé sur la droite, enchaîner avec une frappe croisée, trop enlevée (23). En réaction, les Éléphants s'en sont remis à Simon Deli, auteur d'une belle bicyclette, dans la niche de Toaster Nsabata (27) puis à Max-Alain Gradel, d'un tir puissant, capté par le gardien (35) et d'une volée du droit, sur la barre (37).Un scénario reproduit, quasi à l'identique, après la pause, avec des Zambiens offensifs et un Badra Ali Sangaré infranchissable. Le portier ivoirien s'est en effet illustré en quatre minutes, claquant le tir lointain de Rodrick Kabwe (62) et les tentatives rasantes d'Edward Chilufya (64) et Evans Kangwa (66). De sérieux manqués, auxquels Serge Aurier a répondu tout en réalisme, reprenant au second poteau un centre de Gradel, involontairement prolongé par Jean Évrard Kouassi. Une ouverture du score libératrice, breakée à un quart d'heure du terme sur l'excellent coup de tête signé Christian Kouamé, monté au corneret achevée par Ibrahim Sangaré, à la conclusion du service en retrait de Kouassi. Dans le temps additionnel, lesréduiront néanmoins la marque avec Daka, au rebond du face-à-face de Fashion Sakala remporté par SangaréPerdre des points dans un match comptant (normalement) pour du beurre, c'est dur à encaisser.