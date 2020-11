L'Uruguay plie la Colombie chez elle et se relance

Colombie (4-3-3) : Ospina - Cuadrado, Mina, Murillo, Mojica - Uribe (Cardona, 65e), Barrios (Luis Díaz, 32e), Lerma - James, Zapata, Muriel (Morelos, 60e). Sélectionneur : Carlos Queiroz.



Uruguay (4-4-2) : Campaña - Cáceres, Giménez, Godín, Viña - Nández, Torreira, Bentancur (Neves, 90e+4), De La Cruz (Núñez, 46e) - Cavani (Arrambari, 78e), Suárez (J. Rodriguez, 70e). Sélectionneur : Óscar Tabárez.

SB

Larelève la tête. Naufragé en Équateur le mois dernier , l'Uruguay s'est repris en Colombie. Et de quelle manière : en infligeant aux hommes de Carlos Queiroz leur première défaite dans ces éliminatoires du Mondial 2022, un cinglant 0-3 sur la pelouse du Metropolitano de Barranquilla.Maîtres du cuir d'entrée, lesont payé cash leur première perte de balle. Snobé en octobre et relancé par Óscar Tabárez, Cavani a profité d'une relance douteuse de Mina et d'une récupération haute de Nández pour ouvrir le score d'un pointard, et ainsi planter son 51pion en sélection. Proche de se faire punir une deuxième fois par, à qui Ospina a enlevé in extremis un ballon qu'il venait de relâcher (25), la Colombie n'a vraiment réagi qu'à la demi-heure de jeu. Mais le centre chaud de James a été mis en corner par un Giménez proche de tromper Campaña, et Mina n'est pas parvenu à reprendre cette remise de Zapata. Trop peu pour Carlos Queiroz, qui a dégainé Luis Díaz et recentré James dès la 32minute. L'entrant a quémandé en vain un péno, mais c'est des deux latéraux, Mojica et Cuadrado, qu'est venu le danger.Le premier a failli pousser Torreira au CSC (34), quand un centre du second a semé la panique devant le but de Campaña, auteur sur ce coup-là d'une faute de main, puis d'une belle parade sur une tête de Zapata consécutive à un coup franc du. Frustrant pour la Colombie, douchée en plein temps fort par Luis Suárez, qui a poussé Murillo à la faute et s'est fait justice sur penalty. Mojica, Muriel, Morelos ou James ont eu beau arroser de loin, aucun ne s'est montré aussi adroit dans cet exercice que Darwin Núñez, qui a transpercé Ospina des 25 mètres. En position de prendre provisoirement la tête de ces éliminatoires, les(4 points), réduits à dix après l'exclusion de Mina (90), voient donc l'Uruguay (6 points) leur passer devant. Ils pourraient même achever cette 3journée au septième rang. Heureusement qu'ils avaient calé le match à 15h30 heure locale pour tirer profit de la chaleur, hein...