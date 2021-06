L'Uruguay et le Paraguay vainqueurs et qualifiés

MDR

a encore frappé.Le groupe A a livré son verdict dans la nuit de jeudi à vendredi : en s'imposant respectivement face à la Bolivie et au Chili, l'Uruguay et le Paraguay ont validé leurs tickets pour les quarts de finale de la Copa América. Les Boliviens, derniers sans le moindre point, ne peuvent plus quitter la dernière place du groupe, et sont donc la seule équipe du groupe A à ne pas sortir de cette drôle de phase de poules.Pour eux, la marche était trop haute face à l'Uruguay dans la nuit de jeudi à vendredi. La faute en partie à Edinson Cavani, danger numéro un, qui a obligé Quinteros à marquer contre son camp à la 40minute avant de doubler la mise sur un centre de Facundo Torres à dix minutes du terme. Résultat des courses : 2-0, et l'Uruguay qualifié pour les quarts avant même son dernier match face au Paraguay.Le Paraguay, justement, a infligé le même tarif à des Chiliens trop limités, mais déjà qualifiés. Dès la 33minute, le joueur de Rizespor Braian Samudio catapultait sa tête dans les filets de Claudio Bravo. Impuissants, les coéquipiers de Vidal et Aránguiz ont ensuite vu le Paraguay doubler la mise à l'heure de jeu, grâce à un but sur penalty du joueur de Newcastle Miguel Almiron.Vivement que la vraie Copa América commence.