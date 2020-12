L'Union Berlin croque le Borussia Dortmund

Luthe - Trimmel (Ryerson, 72e), Friedrich, Knoche, Lenz - Prömel, Teuchert (Giesselmann, 85e, Griesbeck - Becker, Bülter (Endo, 66e), Awoniyi (Gogia, 85e). Entraîneur : Urs Fischer.

Bürki - Guerreiro, Hummels, Akanji (Schulz, 85e), Meunier (Morey, 80e)- Witsel, Can (Bellingham, 80e) - Reyna, Reus (Brandt, 71e), Sancho - Moukoko. Entraîneur : Edin Terzic.

AH

Nouvelle soirée historique, et nouvelle défaite des visiteurs à Berlin.La capitale allemande a vécu une nouvelle nuit qui marque l’histoire ce 18 décembre 2020. À 16 ans et 28 jours, Youssoufa Moukoko est devenu le plus jeune buteur de Bundesliga. Titularisé pour la deuxième fois consécutive en l’absence d’Haaland, le prodige allemand a assumé seul les responsabilités offensives du BVB. C’est lui qui a trouvé Sancho pour une première alerte (9), avant de se montrer dangereux (31) puis d’écraser le poteau de toute sa force juste avant la pause. Il a ensuite été trop court sur un centre de Sancho (58). Mais tout cela n’était qu’une mise en route de la machine. Car dans la minute suivante, lancé en profondeur par un Guerreiro toujours aussi soyeux, Moukoko a explosé la cage de l’Union d’un missile du gauche (1-1, 59) pour une égalisation salvatrice. Ou presque.Remis sur les rails par son jeune buteur, le Borussia pouvait souffler, parce que jusqu’ici, les hommes d’Edin Terzic étaient malmenés par l’Union toujours aussi solidaire et remuant. Les locaux ont d'ailleurs ouvert le score après un gros début de seconde période, sur un but de leur renard norvégien à eux, Awoniyi, opportuniste sur corner (1-0, 55). Après l’égalisation du BVB, on a cru que les Métallos allaient baisser pavillon. Mais ce Borussia, même dominateur, reste fébrile. Et sur un corner identique à celui de l’ouverture du score, Dortmund a encaissé un deuxième but, totalement contre le cours du jeu, sur un coup de casque de Friedrich (2-1, 77). Fatal. Le talent de Moukoko n’y pouvait rien. Comme la saison dernière, le Borussia s’incline sur la pelouse de l’Union Berlin qui, par la même occasion, revient à un point du BVB, quatrième de Buli.Et Erling Haaland ne reviendra qu’en janvier.