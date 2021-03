L'Ukraine accrochée par le Kazakhstan

Ukraine (3-4-1-2) : Trubin - Kryvtsov, Matvienko, Mykhaïlytchenko - Karavayev (Tymchyk, 87e), Sydorchuk (Marlos, 67e), Zinchenko, Shaparenko (Dovbyk, 81e) - Malinovskyi - J. Moraes (Zubkov, 67e), Yaremchuk. Sélectionneur : Andreï Chevtchenko.



Kazakhstan (4-2-3-1) : Pokatilov - Marochkin, Maliy, Alip, Dosmagambetov (Bystrov, 46e) - Muzhikov, Nurgaliev (Tungyshbayev, 87e) - Valiullin, Abiken, Tagybergen (Orazov, 46e) - Aymbetov (Karimov, 60e). Sélectionneur : Talgat Baysufinov.

TB

Troisième match nul pour l'Ukraine dans ces éliminatoires. Après la France et la Finlande, les ouailles d'Andriy Shevchenko ont buté sur le Kazakhstan, ce mercredi à Kiev et à la surprise générale.Un premier frisson signé Junior Moraes (16) rapidement suivi d'une ouverture du score des plus logiques de Yaremchuk sur un service de Zinchenko. Tout semblait parfaitement lancé pour l'Ukraine face au Kazakhstan. Kryvtsov de la tête à la suite d'un coup franc repoussé par le portier adverse (35), puis Zinchenko d'une frappe trop croisée à la conclusion d'une belle action collective (39) laissent pourtant en route l'opportunité de creuser l'écart. Et vont finir par s'en mordre les doigts.En seconde période, les Jaune et Bleu manquent en effet l'occasion qui leur était offerte de cueillir leur premier succès dans ces qualifications. Yaremchuk manque le doublé en butant sur Pokatilov (52) ; un manque d'efficacité finalement puni par la 122nation FIFA. Et avec la manière, puisque l'intérieur du pied enroulé de Muzhikov est parfait. Dominatrice, la formation de Malinovskyi ne parvient pas à reprendre l'avantage, à l'image de ce duel perdu par Zubkov devant Pokatilov, ce qui a le don de rendre fou le pauvre Shevchenko sur son banc devant les derniers assauts vains des siens.Ce sont les Bleus qui vont être contents.