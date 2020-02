L'UEFA noue un partenariat avec Disney pour inciter les jeunes filles à jouer au foot

x . UEFA x Disney. Football x Storytelling. An innovative new approach to help more girls see the fun in football! #UEFAplaymakers pic.twitter.com/IoUekF2mvy — UEFA (@UEFA) February 13, 2020

CA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour le bien du foot féminin.Ce jeudi, l'UEFA met en avant son projet « Playmakers » , s'adressant aux jeunes filles de 5 à 8 ans, qui ne jouent actuellement pas au foot, et qui se concentre sur des jeunes impliquant des personnages et des scénarios Disney populaires. La première étape tournera autour du film et des personnages des, le programme étant d'abord introduit dans sept pays européens (Écosse, Norvège, Belgique, Pologne, Autriche, Roumanie et Serbie). Sur le long terme, cette campagne vise à augmenter le nombre de licenciées.Une façon d'atteindre l'objectif ambitieux de l'UEFA d'ici 2024 : doubler le nombre de femmes et de filles pratiquant le foot. «, développe Nadine Kessler, responsable du football féminin de l'UEFA, à Reuters.Une technique comme une autre.