L'OM s'agrippe à la Lazio

Dans une rencontre globalement décevante, l'OM est allé chercher un point sur la pelouse de la Lazio (0-0). Avec trois nuls en autant de journées, les hommes de Jorge Sampaoli sont placés dans ce groupe E où tout reste ouvert, mais ils devront montrer plus pour sortir de cette poule.

3

Et ça fait pschitt

180 minutes de silence

Lazio (4-3-3) : Strakosha - Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marušić - Milinković-Savić (Akpa-Akpro, 57e), Cataldi (Lucas Leiva, 77e), Basic (Luis Alberto, 57e) - Anderson (Pedro, 57e), Immobile, Zaccagni (Moro, 77e). Entraîneur : Maurizio Sarri.



Olympique de Marseille (3-3-3-1) : Lopez - Saliba, Ćaleta-Car, Peres - Rongier (Balerdi, 85e), Kamara, Guendouzi (Gueye, 73e) - Lirola (Dieng, 61e), Payet, Ünder - Milik (Gerson, 73e). Entraîneur : Jorge Sampaoli.

Le choc était attendu entre les deux équipes les plus alléchantes de cette poule de Ligue Europa. Le défi, lui, était de taille pour un Olympique de Marseille toujours sevré de victoire sur la scène européenne cette saison et qui ambitionnait de faire tomber leschez eux. La rencontre a été loin de tenir toutes ses promesses, les deux équipes étant trop prudentes pour lâcher pleinement les chevaux. Cengiz Ünder s'est rappelé aux bons souvenirs de la Ville éternelle en étant le détonateur des siens, pendant que Ciro Immobile cherchait en vain son petit but hebdomadaire. Pas la meilleure des opérations comptables, mais tout reste possible pour les Olympiens.Une première action construite conclue par une frappe certes sans danger de Guendouzi (9), bientôt suivie d'un joli centre de Lirola, aligné ailier gauche, vers son alter ego Cengiz Ünder, dont la volée s'envole au-dessus (14). En un quart d'heure, Marseille annonce le ton : il n'est pas venu à Rome pour se laisser marcher sur les pieds. Comme à son habitude, la formation de Jorge Sampaoli essaie d'être entreprenante, mais le revenant Arkadiusz Milik manque encore de rythme. Et quand le Polonais parvient à se mettre en position de frappe, sa tentative est trop croisée (20). Peu à peu, les Romains tentent de sortir de leur cocon, Basic est tout proche de reprendre le ballon au nez de Pau Lopez (22), et la meilleure opportunité est pour Luis Felipe, dangereux sur deux corners consécutifs, mais incapable de battre le portier espagnol (33). Les anciens de la Roma font tout pour attirer la lumière, Ünder s'illustrant d'un bel enroulé pour faire briller Strakosha (40) et mettre un peu de folie dans un duel qui en manque cruellement. Une dernière frayeur signée Immobile (45), et tout ce beau monde peut rentrer aux vestiaires établir de nouveaux plans pour emballer tout ça.Quinze minutes de rechargement qui font du bien aux guiboles de Cengiz Ünder, intenable dès la reprise dans son couloir droit, mais bien trop seul. En face, Ciro Immobile est bien décidé à montrer qu'il est l'arme la plus létale sur le pré, mais ne cadre pas (51), avant de voir son but refusé pour hors-jeu sur le bon ballon délivré par Zaccagni côté gauche (58). Bougés, les Olympiens se rebellent, mais Ünder bute sur Strakosha en angle fermé (65), avant de voir Dimitri Payet contré (66). De l'autre côté du terrain, les malheurs continuent pour Ciro Immobile, qui fait vibrer l'arête d'un Pau Lopez tout heureux de pouvoir lever les bras pour signifier que tout va bien (69). Jusqu'ici. Déjà incapables de trouver la faille il y a trois semaines contre Galatasaray, les Marseillais prolongent donc leur abonnement aux matchs nuls au-delà de la période d'essai. Et ce n'est pas un dernier déboulé de Payet (84) qui changera les choses. La soirée aurait même pu virer au drame sans un magnifique sauvetage de Pau Lopez devant Pedro (87). Il faudra faire bien plus dans deux semaines au Vélodrome pour enfin renifler l'odeur d'une victoire.