L’OGC Nice, club français le plus touché par les arrêtés préfectoraux

En parallèle, un beau podium des préfectures les plus liberticides : ? @Prefet13 / @prefpolice13 ? @prefpolice - Paris ?@prefet06Bravo à vous pour votre participation à cette saison record qui s'annonce ! pic.twitter.com/Y0q0vkDsmY — Asso.Nat.Supporters (@A_N_Supporters) December 11, 2022

Plus de restrictions, moins de dialogue.Ce dimanche, l’Association nationale des supporters a publié un rapport qui revient sur la première partie de saison (jusqu’au 13 novembre dernier, donc) vécue par les supporters avec les préfectures. Ces dernières se montrent de plus en plus rigoureuses en matière de sanction : depuis le début de saison, 76 arrêtés préfectoraux ont été proclamés, dont treize pour des interdictions de déplacement (le reste étant des mesures d' « encadrement » ). Parmi ces treize interdictions, cinq concernent l’OGC Nice qui est le club français dont les supporters sont les plus sanctionnés par les préfets, loin devant l’Olympique de Marseille (six arrêtés, mais une seule interdiction de déplacement). En troisième position des clubs les plus sanctionnés dans ce domaine figure le PSG (cinq arrêtés, mais seulement un déplacement refusé pour les supporters parisiens). Alors que les féminines de l’OGCN se déplaçaient ce dimanche en Coupe de France sur le terrain du voisin Cannes (0-1), le préfet des Alpes-Maritimes a décidé d’interdire le déplacement des supporters du Gym.Le deuxième club français le plus sanctionné par les interdictions de déplacement est le SC Toulon, seul club amateur à figurer dans le top 10. L’actuel pensionnaire de National 2 a vu ses supporters être interdits de déplacement à deux reprises cette saison : lors du sixième tour de Coupe de France avec un déplacement sur le terrain d’Aix-en-Provence, et pour une rencontre de championnat en septembre dernier à Aubagne.À titre de comparaison (comme le précise l'ANS), à l’étranger, les supporters de l’Eintracht Francfort, de Benfica ou encore de Fenerbahçe n’ont jamais été interdits de déplacement cette saison.