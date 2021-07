L'histoire des shootouts, l'ancêtre des tirs au but en MLS

« Face aux autres sports US, le shootout était un moyen d’attirer les fans vers le soccer. Ce système demandait beaucoup de capacités, la conduite de balle, la frappe, le sang-froid. »

Shootout stars

« Carlos Alberto était le Picasso du shootout. »

MLS, ligue mondiale

« Les joueurs se plaignaient de plus en plus. Moi, ça a presque mis fin à ma carrière, les chocs quand t’es lancé face à un gardien qui te fonce dessus pouvaient être dangereux. »

Bientôt, un comeback ?

Par Romuald Gadegbeku





Les vieux livres d'histoire racontent que la pratique aurait été inspirée par les duels entre cowboys. Il était une fois dans l’Ouest, une époque où les tirs au but étaient bottés différemment. En 1977, neuf ans après sa création, la NASL introduisait une nouvelle manière de décider du vainqueur d’un match nul. Après une prolongation, si le but en or n’avait toujours pas été marqué, les joueurs s’affrontaient au. La chose consistait à partir balle au pied des 35 yards (32 mètres) afin d’aller défier le gardien en un contre un. Le tout en cinq secondes maximum. En cas de choc entre portier et tireur, l’arbitre pouvait siffler un penalty. Avant ça, le soccer s’était déjà démarqué du reste de la planète football en introduisant le but en or (encore utilisé en NCAA, le championnat universitaire américain) à la fin des matchs nuls., indique Jeff Carlisle, journaliste pour ESPN.Contrairement à la croyance répandue, le soccer est le premier sport à adopter cette manière de départager deux équipes. En 1992, la Fédération internationale de hockey sur glace adopte un exercice similaire, la NHL (ligue nord-américaine de hockey sur glace) fera de même en 1994. L’apparition ducoïncide avec l’arrivée des stars du football mondial aux. Pelé débarqua un peu avant, en 1975, bientôt suivi de Franz Beckenbauer, Carlos Alberto, George Best, Gordon Banks, Gerd Müller ou Johan Cruyff. L’idée qui règne est d’immerger le soccer dans l’identité américaine. Pour cela, d’autres idées extravagantes sont soufflées aux oreilles des dirigeants de la NASL. Notamment celle de donner plus de points à une équipe qui marquerait des buts de loin. La ligue adopte finalement un chrono qui compte à rebours et qui s’arrête durant les temps morts. Et la ligne de hors-jeu n’est qu’à 35 yards du camp adverse. Pour Jeff Carlisle, qui a grandi en regardant la NASL, c’était le temps nécessaire pour l’apprentissage du, affirme le journaliste.En effet, lesont fait suer plus d’un front en playoffs. Par une nuit d’août 1978, dans le stade des Giants, le Cosmos tente de rester en vie face aux Minnesota Kicks. En demi-finales de conférence, les New-Yorkais, tenants du titre, sont au bord de l’élimination à la suite decalamiteux. Après quatre tête-à-tête ratés par ses coéquipiers, Carlos Alberto s’élance des 35 yards. S’il rate, le Cosmos et sa pléiade de stars rentreront tête basse à la maison. Face à un gardien en feu, dans un stade en feu, le capitaine des champions du monde 1970 se lève le ballon, va défier Tino Lettieri en jonglant jusqu’à lui, avant de faire passer la balle au-dessus de la tête du gardien canadien. Le stade rempli de plus de 60 000 âmes est en délire. Derrière, après un arrêt du gardien new-yorkais, Franz Beckenbauer propulse le Cosmos en finale de conférence. Le club remportera le titre onze jours plus tard.Fraîchement débarqué d’Angleterre, Ray Hudson, aujourd’hui consultant pour beIN Sport USA, garde en mémoire l’audace du défenseur brésilien., explique l’ancien milieu de Newcastle. Au début des années 1980, après être arrivé d’Angleterre, Brian Quinn a opté pour le travail face à un exercice qu’il maîtrisait mal., se souvient le milieu d’origine nord-irlandaise devenu plus tard international américain., clame fièrement Ray Hudson. Sous les palmiers floridiens, à Fort Lauderdale, l’Anglais a pu observer de près l’amour plus ou moins mesuré de quelques stars de l’époque pour le, raconte-t-il.Avec ses stars qui s’en vont pour la plupart au début des années 1980, la NASL commence à perdre de l’allure. La ligue s'arrête en 1984. Le Cosmos de Pelé & co, et quelques autres franchises qui s’en sont inspirées, ont montré que le football revisité aux USA pouvait attirer les foules. Mais les ingrédients principaux (ses stars) qui en faisaient sa substance indiquaient une vision à court terme. Quelques années plus tard, une nouvelle ligue professionnelle est promise à la FIFA par les dirigeants de l’US Soccer après l’obtention du Mondial 1994. Lereviendra.Bien avant de ferrailler avec Hugo Lloris à White Hart Lane, Brad Friedel a participé aux deux premières saisons de la MLS dès 1996 et 1997. Sous les couleurs du Colombus Crew, le gardien américain a fait face au, une tentative de promo plus qu’autre chose à ses yeux., assure l’ancien international américain (82 sélections).Ayant fait toute sa carrière en Colombie, Óscar Pareja a souvent posé la question à ses partenaires quand il a rejoint le championnat américain. Avec le New England Revolution puis le FC Dallas, le milieu de terrainn’a jamais pu intégrer cette façon de décider du sort d’un match."Non, non, non, non, non Óscar, oublie, tu sais pas comment dribbler un gardien" » , rembobine l’actuel entraîneur d’Orlando City qui s’étonnait que d’autres travaillent l’exercice à longueur de séance. Devenu coach des San José Clash, Brian Quinn a rapidement compris que ce système lui permettrait de gagner plus de matchs que son équipe l’aurait mérité dans le jeu., explique le coach de l’université de San Diego.Vu de sa cage, len’avait pas besoin d’être travaillé, ce n’était qu’une série de situations qui ont naturellement lieu au cours d’un match., juge Brad Friedel.En 1999, avec l’arrivée d’un nouveau commissaire en la personne de Don Garber, la ligue s’aligne sur le reste du monde. Les matchs nuls seront autorisés, et le shootout disparaît dès l’année suivante., maugrée l’ancien international US Eric Wynalda. Don Graber exposait, déjà, sa vision actuelle. Faire de la MLS un championnat à portée internationale.1982, par une nuit d’hiver, Johan Cruyff importait un minien Europe. L’attaquant de l’Ajax avait l’idée de tirer un penalty à deux, épaulé par Jesper Olsen qui le décalait, le triple Ballon d’or n’avait plus qu’à finir dans le but vide. Une telle bizarrerie était peut-être un souvenir ramené de ses saisons américaines avec les Los Angeles Aztecs, puis les Washington Diplomats. Quoi qu’il en soit, le Batave était un fan duqu’il avait connu en NASL., s’enthousiasmait le Hollandais volant à son arrivée aux États-Unis. Il confirmait cette idée dans le documentaire sur le Cosmos,, sorti en 2006.Malgré les mots du numéro 14, les particularités qui faisaient le charme du soccer de cette époque sont loin. La MLS a globalisé son identité. Désormais collés au nom des villes : United, FC, ou Inter ont supplanté Impact, Burn ou Wiz., estime Peter Vermes, coach du Sporting Kansas City.Brad Friedel va dans le même sens :Pourtant les vidéos vintages des séances dequi circulent sur les réseaux sociaux excitent certains fans, dont Marco van Basten. Alors chef du développement technique de la FIFA, il disait à propos duen 2017 dans une présentation autour de l’apport de nouvelles règles :La Coupe du monde 2026 coorganisée par le Mexique, le Canada et les USA serait peut-être l’occasion de l'essayer en mondovision. Reste à convaincre Gianni Infantino.