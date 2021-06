L'Euro 2020, à la folie !

Sur les coups de 21h, ce vendredi à Rome, l'Euro 2020 de football va démarrer pour de bon. Malgré les galères en tous genres, malgré l'origine tumultueuse de sa création par Michel Platini, malgré tous les obstacles qui se sont dressés sur sa route. Et ça a tout l'air d'une bonne nouvelle.

Par Andrea Chazy et Thomas Pitrel

Beaucoup de choses ont changé depuis le 30 juin 2012. Et d’abord : Gianni Infantino n’était pas encore le président de la FIFA, et Michel Platini pensait encore pouvoir le devenir. Ces derniers, respectivement secrétaire général et président de l’UEFA, se présentaient ce jour-là, dans les travées d’un stade Olympique de Kiev où l’Espagne s’apprêtait 24 heures plus tard à rouler sur l’Italie en finale de l’Euro (4-0), avec les bras chargés d’innovations pour le monde de demain. En préambule, Infantino entamait la conférence de presse de clôture de la compétition par un petit compte-rendu des discussions du comité exécutif, portant notamment sur les modalités du passage du championnat d’Europe de 16 à 24 nations en phase finale. Puis, celui que l’on appelait encore à l’époque « le chauve de l’UEFA » passait le micro à son boss. Platoche a déjà le sourire en coin de celui qui prépare un coup fumant., lâche-t-il d’entrée. Une pause, un nouveau sourire, puis :Content de son coup, Michel Platini se marrait ensuite plus franchement :Sept ans plus tard, tombé en disgrâce, il gloussait encore de son effet d’annonce., écrit-il alors dans son livre Entre nous.À Kiev, Platini justifiait son idée par une volonté de célébrer le, créé en 1960. Surtout, quatre ans après la crise des subprimes, pas mal d’économies tiraient encore la langue.Sortie de nulle part, sans que l’on sache s’il fallait la classer du côté du lard ou de celui du cochon, l’idée était lâchée dans la nature. Dans son livre, l’ex-président de l’instance européenne résumera le coup d’éclat en trois phrases :Neuf ans après, le monde a changé et n’est pas loin d’être devenu complètement fou. Le milliardaire Donald Trump a siégé quatre ans à la tête de la démocratie la plus puissante du monde, l’être humain moyen passe son temps scotché à regarder Tik Tok pendant qu’un virus a forcé le globe à tourner au ralenti depuis quinze mois. Même le foot n’a pas été épargné, et des projets « loco » , Dieu sait qu’il y en a eu : une Superligue européenne avortée en quelques jours, les buts en dehors de la surface qui comptent double de Jacques Henri-Eyraud, ex-président de l'OM, ou encore les abonnementsd’Andrea Agnelli, l'homme fort de la Juve, dont les enfants ne sont visiblement plus capables de rester attentifs une heure et demie au stade ou devant leur télé.Cette « idée folle » d’un Euro éclaté aux quatre coins du Vieux Continent apparaît désormais presque normale, intégrée dans le logiciel 2021 de chacun. La drôle d'idée de Platini a finalement accouché d'une excitation de retrouver un petit bout du monde d’avant. Celui où les fan zones étaient pleines à craquer, celui où la France était championne du monde, celui où, le temps d’un mois plein, les problèmes de chacun étaient partiellement oubliés pour laisser place à l’ivresse, au bonheur et aux autres émotions que le football prétend être le seul à procurer. Ce vendredi 11 juin 2021, comment ne pas penser au retour de Karim Benzema en équipe de France ? À ces Bleus qui apparaissent plus forts que jamais, prêts à marcher dans les pas de leurs aînés vingt (et-un) ans plus tôt. Comment ne pas attendre de pied ferme le retour de l’Italie, cinq ans après sa dernière participation à un grand sommet du foot mondial ? Ou à cette fameuse génération dorée belge toujours en quête d’un sacre majeur ? Aux rapides et furieux anglais ? Aux novices que sont la Macédoine du Nord et la Finlande ? À la Turquie de Burak Yilmaz qui a fait danser Lille et la France pendant un an ? Au retour du public dans les stades ? Bref, plus personne aujourd’hui n’en veut à Michel Platini d’avoir bouleversé, il y a neuf ans, l’ordre établi avec son Euro pour tous. Plus personne n’y pensera, surtout, quand Turcs et Italiens donneront le coup d’envoi à Rome, sur les coups de 21h, du championnat d’Europe le plus compliqué à organiser du XXIsiècle. Parce que le foot est et restera toujours plus fort que les vents et marées qui le font tanguer.