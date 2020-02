L'Espanyol tient tête à Séville

Vaclík – Jesús Navas, Sergi Gómez, Diego Carlos, Reguilón (54e Gudelj) – Fernando, Banega (65e de Jong), Franco Vázquez (46e Nolito) – Suso, Ocampos, En-Nesyri. Entraîneur : Julen Lopetegui.

Diego López – Javi López, Bernardo, Cabrera, Pedrosa – Darder, Víctor Sánchez, Marc Roca, Embarba (74e Calero) – Wu Lei (72e Víctor Gómez), Calleri (82e Ferreyra). Entraîneur : Abelardo Fernández.

2020 continue d'être un millésime aux débuts tumultueux pour le FC Séville. À l'occasion de la réception de l'Espanyol ce dimanche après-midi, la formation andalouse a encore une fois étalé ses lacunes en ne faisant pas mieux qu'un match nul (2-2).Rasséréné après sa victoire plus que bienvenue contre Majorque (1-0) et sa série encourageante (une seule défaite lors des cinq derniers matches de championnat), Abelardo se voulait délibérément offensif avant ce déplacement en terres andalouses : «» Discours de façade ou véritable ressort pour stimuler sa troupe ? L'entame dans l'écrin du Ramón Sánchez-Pizjuán douche l'ardeur du coach catalan. Remuant sur son flanc gauche, Ocampos fait plier l'arrière-garde de la lanterne rouge en reprenant de la tête un caviar de Suso. L'ancien Marseillais est tout proche d'être imité par En-Nesyri, qui trouve Diego López sur sa route. Volontaires mais imprécis, less'en remettent à un coup franc d'Embarba pour revenir dans la partie.Sur sa lancée, l'Espanyol punit une seconde fois les partenaires de Banega dès le début du deuxième acte. Profitant d'une déviation de la tête de Calleri, Wu Lei ajuste Vaclík abandonné par sa défense. Lesvacillent et doivent attendre l'exclusion de Víctor Sánchez (69) afin de retrouver de l'élan en supériorité numérique. Les vagues de Séville s'intensifient puis finissent par faire céder l'Espanyol. Passeur décisif en première période, Suso ouvre son compteur sous ses nouvelles couleurs d'une frappe à ras de terre. Le dernier frisson d'une fin de partie haletante.Grâce à ce résultat, l'Espanyol revient à une longueur du premier non relégable et confirme son renouveau. Les hommes de Lopetegui, eux, enregistrent un troisième match d'affilée sans victoire en Liga malvenu dans la course aux places européennes.