L'Espagne arrache un point en Suisse

Suisse (4-2-3-1) : Sommer - Fernandes, Elvedi, Akanji, Rodríguez - Xhaka, Freuler - Shaqiri (Sow, 72e), Embolo (Mehmedi, 91e), Zuber (Steffen, 72e) - Seferović (Omeragić, 84e). Entraîneur : Vladimir Petković.



Espagne (4-2-3-1) : Simón - Roberto, Ramos, P. Torres, Reguilón - Merino (Moreno, 80e), Busquets (Koke, 73e) - F. Torres, Ruiz (Morata, 56e), Olmo (Canales, 73e) - Oyarzábal (Traoré, 73e). Entraîneur : Luis Enrique.

Record gâché, pour Sergio Ramos.Alors qu'il battait ce samedi soir le record du nombre de sélections d'un joueur européen, le capitaine de lan'a pu donner la victoire aux siens en Suisse en ratant deux penaltys (1-1). Le pressing très haut de lagêne d'entrée son adversaire du soir, qui commet des erreurs dans la relance. C'est d'ailleurs à la suite de l'une d'entre elles que Xherdan Shaqiri, bien lancé par Embolo, se procure la première occasion de la partie, mais Simón verrouille bien son poteau (19). Un premier avertissement, avant la sanction : l'omniprésent Embolo déboule de son côté droit et adresse un joli centre pour Remo Freuler, qui ouvre son pied gauche et conclut avec classe. Étonnamment inoffensive, lane montre que de timides signes de réveil juste avant la pause via les tentatives lointaines de Fabián Ruiz (38) et Mikel Oyarzábal (45+1) détournées par deux plongeons de Sommer.Alors que la partie s'équilibre au retour des vestiaires, Sergio Ramos démarre une mi-temps qui s'avérera pour lui totalement folle. Le Madrilène vient d'abord à la rescousse de son gardien, parti à l'abordage, en sauvant sur sa ligne une frappe de Seferović (55). Quelques secondes plus tard, il est dans l'autre surface pour placer une tête sur le bras de Rodríguez et obtenir un péno (57)... Qu'il transforme ? Non, car Sommer en décide autrement. Mais pas de panique, car un deuxième penalty s'offre à lui un peu plus tard au moment où Elvedi fauche Morata, filant du même coup à la douche plus tôt que ses copains (79). Nouvel essai... et nouveau raté pour Ramos, sur une sorte de panenka revisitée complètement foirée. Son cauchemar ne sera finalement pas si total que ça, Gerard Moreno égalisant dans les derniers instants de la partie sur un centre de ReguilónPour l'Espagne, la victoire est désormais obligatoire contre l'Allemagne pour terminer première du groupe 4.