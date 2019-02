L'équipe type du week-end

Des gueules balafrées, d'autres inconnues, certaines pas assez vues... Les tronches qui composent le onze de ces derniers jours ont toutes une bonne raison d'être là. Au moins.

Gardien

Édouard Mendy (Reims) : Relancé par l'Olympique de Marseille en août 2015 alors qu'il était au chômage, le portier ne s'est pas laissé corrompre pour autant et a dégoûté son ancien club. Qui creuse, creuse, creuse...

Défenseurs

Mehdi Zeffane (Rennes) : Heureusement pour les Bretons qu'il a mis son but synonyme de victoire contre Amiens. Car sinon, quelle pauvreté...

Willi Orbán (Leipzig) : Boom, un doublé ! Pas commun quand on est arrière central.

Kalidou Koulibaly (Naples) : Lui n'a pas marqué. Mais quel monstre, derrière... Fabio Quagliarella en cauchemarde encore.

João Cancelo (Juventus) : Certes, sa Vieille Dame n'a pas gagné. Certes, Cristiano Ronaldo ou Gervinho, tous deux auteurs d'un doublé lors de Juve-Parme, auraient pu prétendre à une place parmi ce onze. Mais on oublie trop souvent le latéral gauche. Et ça doit changer.

Milieux

N'Golo Kanté (Chelsea) : Gonzalo Higuaín a inscrit deux pions ? Oui, mais il n'aurait pas pu les planter sans son double passeur décisif français. Ce dernier n'aurait pas soigné ses statistiques sans la finition de l'Argentin ? Oui, mais il faut savoir se montrer chauvin.

Téji Savanier (Nîmes) : Quelle performance ! Une passe décisive sur corner, et surtout des récupérations de balle en veux-tu en voilà. Sans oublier ces délices techniques et ses frappes de loin. Un régal.

Le chat noir (Everton) : Comme un symbole, il s'est baladé sur la pelouse de Goodison Park. Terrain qui a encore vu perdre les Toffees. Pars, pars très loin et ne reviens jamais.

CAT. ON. THE. PITCH ?The most amusement Everton fans will have this afternoon. ? Follow all of today’s Premier League action online here: https://t.co/AetYdmxton pic.twitter.com/NeN8lCmBVe — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 2 février 2019

Attaquants

Nicolas Pépé (Lille) : Bien plus qu'un combiné goal/assist. Une impression de facilité et de supériorité déconcertantes. Et une capacité incroyable à être dangereux tout en se montrant décisif. Que la Ligue 1 en profite.

Sergio Agüero (Manchester City) : De quoi, la concurrence avec Gabriel Jesus ?

Alfreð Finnbogason (Augsbourg) : S'est offert un triplé en 46 minutes chrono. En omettant la mi-temps, d'accord. Et contre le onzième de Bundesliga, c'est vrai. Et alors ?

Sur le banc

Matisse Morville (Auxerre) : Juste parce qu'on a très envie de voir JoeyStarr péter des plombs en tribune quand son héritage se retrouvera à défendre des cages dans le monde professionnel. Un peu de patience. En attendant, laisse pas traîner ton fils.

Nicolas Pallois (Nantes) : Un brassard qui signifie beaucoup pour le pote d'Emiliano Sala. Une titularisation respectée comme il se doit pour un cœur brisé. Courage pour la suite, vieux.

Gelson Martins (Monaco) : Un gros moteur qui devrait faire du bien à l'automobile monégasque. Faut dire que les réparations ont duré longtemps...

Francesco Caputo (Empoli) : S'est offert un doublé en sept minutes chrono. En omettant la mi-temps, d'accord. Et contre la lanterne rouge, c'est vrai. Et alors ?

Kevin Gameiro (Valence) : L'homme de la rencontre opposant Barcelone aux Ches ? Pas Lionel Messi, double buteur, mais l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain. La preuve en image.

Lendemain de soirée déguisée au Camp Nou. ??Merci pour votre Soutien !! Amunt Valencia @valenciacf pic.twitter.com/wLSrxqPSXa — Kevin Gameiro (@kevingameiro9) 3 février 2019

Nelson Oliveira (Reading) : Gameiro puissance dix.

#nffc Not Forest related but apparently Aston Villa Tyrone Mings did this to Nelson Oliveira this afternoon! #rfc #avfc pic.twitter.com/E2rff7CDGf — Thomas Newton ® (@Tnewton_1988) 2 février 2019

Par Florian Cadu