L'équipe-type du week-end du 11 août

Romain Salin (Rennes) : Il a 35 ans, a toute sa vie été remplaçant, a été acheté par son club pour cirer le banc... Mais ce week-end, le portier a été clinquant. Avec une performance parfaite, et un penalty d'Andy Delort arrêté notamment. Un mec qui mériterait de sortir du rang.

Trent Alexander-Arnold (Liverpool) : Une nouvelle passe décisive, pour commencer le championnat aussi bien qu'il l'a achevé. Ce qui fait de lui le premier homme à délivrer une assist lors de cinq matchs consécutifs de Premier League depuis 2015, et un certain Mesut Özil. Petite mention à Grant Hanley, également. Le premier buteur de Premier League cru 2019-2020... contre son camp.

Tri Bune (AZ Alkmaar) : Heureusement qu'il n'y avait pas de match à l'AFAS Stadion, en ce temps venteux. Car sinon, certaines têtes auraient pris cher...

Louis Fowler (Liverpool) : Voilà un gosse d'onze ans, fan de Mohamed Salah, capable de se casser le nez sur un lampadaire en courant derrière la voiture de son idole. Ou comment comprendre que les stars ne sont rien d'autre que des êtres humains, et qu'il n'est pas forcément bon de les glorifier.

@MoSalah thank you for coming back to check on my boys after Louis KO’d himself trying to get a wave! He loves you so much and the pain went away instantly when you came to give them a hug. A nose reset worth well worth it he said. You are a top man and a true gent! #EgyptianKing pic.twitter.com/wrmHc4vxB9