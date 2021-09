L'équipe type des chaînes de restauration

La Pataterie s'est retrouvée en top-thread sur Twitter après qu'un couple d'Américains s'est extasié sur la qualité de sa nourriture. Ce qui a ouvert le débat : quelle est la meilleure enseigne de restauration ? Mais pourquoi les opposer alors que l'on pourrait juste profiter de tous ces monstres ?

Un plat signature, les moules-frites. C’est rassurant, on n’a même pas envie de regarder ce qu'il y a d'autre au menu. D’ailleurs, on s’en fout, on est venu pour les moules-frites, et basta. Léon de Bruxelles, c’est la moule vraie, accompagnée d’une bonne bière pour les puristes. Léon de Bruxelles, c’est un match du Red Star à Bauer.

Gardien

Léon de Bruxelles

Un plat signature, les moules-frites. C’est rassurant, on n’a même pas envie de regarder ce qu'il y a d'autre au menu. D’ailleurs, on s’en fout, on est venu pour les moules-frites, et basta. Léon de Bruxelles, c’est la moule vraie, accompagnée d’une bonne bière pour les puristes. Léon de Bruxelles, c’est un match du Red Star à Bauer.

Défenseurs

La Pataterie

Se retrouver en top thread sur Twitter en 2021 parce qu’un couple d’Américains s’est extasié sur vos patates, alors que vous régalez la France depuis 1996 et que vous avez été élue meilleure chaîne de restaurants en 2015, c’est un peu comme si Vitorino Hilton se retrouvait en top thread parce qu’un couple de touristes néo-zélandais avait assisté à un Montpellier-Brest...

Hippopotamus

Changer d’identité visuelle n’est pas qu’une nouvelle lubie des clubs de foot. Avec leur nouveau logo, la Juve, le FC Nantes ou le Stade de Reims sont tout simplement des petits joueurs à côté d'Hippopotamus qui, en 2018, a décidé de faire disparaître l’hippopotame historique de son logo. Sérieusement ? Retirez aussi les steaks et les frites tant que vous y êtes.

Bistrot romain

Petit ange parti trop tôt. Pourtant, son carpaccio à volonté était une institution, au moins autant que la galette-saucisse à Rennes. Bistrot Romain Danzé.

Milieux de terrain

Casino Cafétéria

Au moment de faire le grand bilan des chaînes de restauration françaises, il faudra s’asseoir autour d’une table, avec un plateau-repas évidemment, et poser les bonnes questions. Et notamment celle-ci : le steak-frites de Casino Cafétéria (enseigne remplacée en 2011 par Comptoirs Casino), avec ketchup à volonté, était-il le meilleur qu’un self-service puisse offrir ? À partir du moment où Richard Gotainer en a fait la promo, la réponse ne peut être que positive.

Courtepaille

C’est une certitude : si Courtepaille était footballeur, ce serait un petit milieu de terrain technique, avec des courtejambes et un centre de gravité très bas. Un mec qui peut vous débloquer un match à n’importe quel moment, soit avec l’un de ses classiques (l'andouillette-frites, l’entrecôte 230g), soit avec un éclair de génie (le Croq’Paille).

Pizza dell’Arte

Un Français qui réussit à s’imposer dans son pays natal avec une spécialité du pays voisin, c’est fort. Les pizzas de Pizza dell’Arte ne seront peut-être jamais au niveau de celles de n’importe quelle trattoria en Italie, mais finalement, ce n’est pas ce qu’on leur demande. A-t-on demandé à Hatem Ben Arfa, le petit prince des crochets et des dribbles chaloupés, d’aller s’imposer au Brésil ? Non.

Flam’s

Qui d’autre que des Alsaciens pour fonder une chaîne de restauration spécialisée dans la flammekueche ? Le pari était osé, car le plat est niché, mais force est de constater que 30 ans après, la carrière parle pour eux. Quiconque a déjà goûté la gratinée (petits lardons fumés au bois de hêtre, oignons, emmental) a eu envie d’y revenir, pour le goût, et pour l’ambiance. Digne d’un match à la Meinau.

Attaquants

Buffalo Grill

Qui peut s’asseoir à la table du Buffalo Grill et lui dire : « Ma petite salade d’entrée est meilleure que la tienne ? » Véritable référence des chaînes de restauration, avec ses jeux à l'arrière du menu, Buffalo Grill n’a plus rien à prouver, tant sa constance est irréprochable depuis plus de 40 ans. S’il avait été un joueur de foot, il aurait été Ballon d’or, puis serait devenu l’un des meilleurs entraîneurs du monde après avoir raccroché les crampons. Johan Cruijff.

Flunch

La chaîne de restauration qui a régalé des générations d’enfants. Le plateau comme à la cantine, les frites absolues, la sauce au poivre, un jingle accrocheur ( « On va fluncher » ), Flunch a longtemps été le GOAT des chaînes de restauration. Et puis elle s’est reposée sur ses acquis, n’a pas su se moderniser, et se retrouve aujourd’hui avec des kilos en trop et des dettes. Une carrière à la Ronaldo, en somme.

Pizza Paï

On peut perdre son temps à débattre sur la qualité des pizzas et des pâtes (à volonté) de Pizza Paï, ou bien se concentrer sur l'essentiel. À savoir : la folie de cette mascotte, qui ringardise à elle seule Germain le Lynx, Doggy Dog Junior et Grayou. On parle ici d'une mascotte-oiseau, avec un chapeau d'aventurier vert, un look à la Indiana Jones (quel rapport avec les pizzas, bordel ?), et qui est en réalité une pie. Son nom ? Lapie Zapaï. Véridique.

Entraîneur

Autogrill

Parce que c’est la mode du coach étranger en Ligue 1 (Pochettino, Sampaoli, Petković, Bosz, Kovač), il fallait un coach étranger à cette équipe. Et qui d’autre qu’Autogrill, le Arrigo Sacchi de la restauration rapide en Italie ? Enfin, « rapide » , c’est vite dit. Encore faut-il comprendre et assimiler cet insupportable système du scontrino, à savoir d’aller payer avant de commander son panino (et donc faire deux fois la queue). Heureusement, c'est très souvent délicieux, surtout le Reginella, focaccia, mortadella et stracciatella. Niveau Ligue des champions.

Par Éric Maggiori