Des trous dans la tête

Il y a douze jours de cela, David Alaba et Karim Benzema partageaient une coupe un soir de finale et de victoire en Ligue des champions. Ce vendredi, les deux comparses du Real seront opposés avec leurs équipes nationales. Un Autriche-France qui aurait de quoi faire battre leurs petits cœurs : c’est exactement avec cette affiche que l’un et l’autre ont commencé leur carrière internationale. Le Lyonnais avait marqué dès ses débuts le 28 mars 2007, alors que le gaucher, en guise de dépucelage, avait remplacé Christian Fuchs en octobre 2009. Il y a douze jours de cela, les deux Madrilènes avaient également pu mesurer l’organisation désastreuse du Stade de France. Cette fois, c’est un autre stade national qui a été placé sous les feux des projecteurs. Enfin, les projecteurs... encore aurait-il fallu qu’ils ne soient déjà pas mis hors d’usage par une panne de courant, retardant le coup d’envoi du match Autriche-Danemark, lundi dernier. C’est surtout l’image d’un trou béant au milieu du terrain , dans lequel Skov Olsen a pu enfoncer sa jambe jusqu’au mollet après la rencontre, qui a fait le tour du monde et a électrisé les commentaires avant d’accueillir les champions du monde., a réagi jeudi Hugo Lloris, penaud. Après tout, pourquoi l’herbe serait toujours plus verte ailleurs ?, lui a emboîté le pas Ralf Rangnick, tout frais sélectionneur de l'Autriche. Pendant que les autorités françaises s’emmêlent encore et toujours les pinceaux pour expliquer les incidents de Saint-Denis, les Autrichiens, eux, n’ont pas cherché à enterrer l’affaire. Ce stade viennois, même s’il a accueilli la finale de l’Euro 2008, n’en est pas moins vétuste et rongé de l’intérieur. Le Danube voisin s’amuse à gonfler et dégonfler les nappes phréatiques, ce qui peut produire ce phénomène dangereux pour n’importe quel tibia. Mercredi, l’UEFA et le gestionnaire de l’enceinte ont procédé à des vérifications et les risques semblent donc éloignés, au moins pour le match de vendredi., s'est quand même crispé Bernhard Neuhold, directeur général de la fédération autrichienne.En attendant, l’ensemble des joueurs semble vouloir ne pas y penser., a assuré le capitaine Alaba. Même son de tondeuse chez son homologue Lloris :Si Antoine Griezmann et Mattéo Guendouzi n’ont pas pu s’empêcher d’aller voir la qualité du rebouchage au moment de l’entraînement de jeudi, les Bleus auront bien d’autres soucis à régler que les trous de taupe. Avec un petit point dans leur besace après ces deux premiers matchs de Ligue des nations, les Français se retrouventd’après Hugo Lloris.Certes, l’usure des joueurs a été avancée comme une explication de la défaillance contre le Danemark (1-2), tout comme l’équipe remaniée pouvait minorer la déception de ne repartir de Croatie qu’avec un nul (1-1). Cependant, aucune sélection de Didier Deschamps n’avait, hors phase finale, enchaîné deux matchs sans victoire sur un même rassemblement depuis : juin 2015 (3-4 contre la Belgique, 0-1 en Albanie). Une nouvelle déconvenue, et la performance deviendrait tout simplement inédite.En ce mois de juin, les Bleus tâtonnent, donc. Au-delà de la problématique des corps éreintés déjà abordés, c’est aussi parce que cette édition de Ligue des nations fait office de préparation au prochain Mondial. Il ne reste que quatre matchs pour espérer figurer sur la liste des voyageurs à destination de Doha. D’un côté, les joueurs se savent sur le gril, conscient que chaque erreur grossière peut leur coûter cher ; de l’autre, le staff aussi s’accorde ce temps pour bricoler sa machine., a tenu à clarifier Didier Deschamps sur son estrade de Vienne Ce vendredi, si N’Golo Kanté devrait être encore absent et que Mbappé et Rabiot sont incertains, le doute persiste sur la forme que prendra le onze aligné face à une Autriche adepte du pressing et qui a impressionné Deschamps par. Ce qui se dessine, c’est que Pavard, Konaté et les frères Hernández pourraient tous débuter, mais reste à savoir si Kingsley Coman jouera piston droit d’une défense à cinq (comme contre le Danemark) ou ailier gauche dans un 4-2-3-1 (comme au Bayern)., a dégagé Lloris.En d'autres termes : revenir aux fondamentaux, quitte à devoir mettre la tête dans le trou et attendre que ça passe.

