L'entraînant hymne écossais pour l'Euro

Beaucoup depour un tube avant l'Euro.L'hymne de l'Écosse pour le championnat d'Europe des nations, intitulée, composé et interprété par le groupe de rock originaire de Motherwell The LaFontaines, vient de sortir. Dans le clip, de nombreuses stars locales sont présents : le plus clinquant d'entre eux est David Marshall, le gardien de la sélection apparaissant aux côtés du groupe tout comme l'acteur Jonathan Watson et le présentateur télé Storm Huntley, qui se sont prêtés au jeu.The LaFontaines est revenu sur cet hymne pour, notamment sur la façon dont est venue cette idée :(le barrage victorieux contre la Serbie)se remémorent ils. Ils poursuivent,Seul problème avec cet hymne : cette musique est produite par Ellene Bowie qui a pour mari un célèbre DJ (George Bowie), lequel ambitionnait lui aussi de faire l'hymne de la sélection écossaise avec le mêmeque celui utilisé par The LaFontaines (de Baccara). Un conflit qui a causé un petit trouble au sein du couple, selon The National.On espère que Kieran Tierney et ses coéquipiers pourront aussilors cet Euro.