L'Autriche fait perdre le nord à la Macédoine

Autriche (4-4-1-1) : Bachmann - Lainer, Dragović (Lienhart, 46e), Hinteregger, Ulmer - Baumgartner (Gregoritsch, 58e), Laimer, Schlager (Ilsanker, 90e), Alaba - Sabitzer - Kalajdzic (Arnautović, 59e). Sélectionneur : Franco Foda.



Macédoine du Nord (3-5-2) : Dimitrievski - Ristovski, Velkovski, Musliu (Ristovski, 86e) - Nikolov (Bejtulai, 64e), Bardi (Trickovski, 82e), Ademi, Elmas, Alioski - Pandev, Trajkovski (Kostadinov, 63e). Sélectionneur : Igor Angelovski.

L'Autriche a galéré, mais l'Autriche a réussi son entrée.À Bucarest en Roumanie, les hommes de Franco Fada ont finalement eu le dernier mot face à la néophyte, mais tenace Macédoine du NordAu cours d'un premier acte rythmé et équilibré, les Autrichiens sont les premiers à frapper peu après le quart d'heure de jeu : Marcel Sabitzer, le scintillant joueur du RB Leipzig, délivre un caviar pour Stefan Lainer qui transforme l'essai pour l'ouverture du score. Dans la foulée, le break n'est pas loin pour la bande de David Alaba, mais Saša Kalajdžić, à la tombée d'un nouveau bonbon de Sabitzer, voit Stole Dimitrievski sortir le grand jeu. Son homologue Daniel Bachmann, lui, n'est pas dans un grand soir et sa sortie ratée au devant d'Aleksandar Trajkovski permet à l'inusable Goran Pandev d'égaliseret d'inscrire le premier pion de la Macédoine du Nord dans une compétition majeure.Au retour des vestiaires, hormis une bonne sortie cette fois de Bachmann devant Boban Nikolov, l'Autriche augmente progressivement le rythme et va faire exploser son adversaire en fin de rencontre. Alaba prend davantage d'initiatives, et via un centre venu de la gauche, offre à l'entrant Gregoritsch le soin de redonner l'avantage aux siens. En fin de rencontre, comme un grand, Marko Arnautović s'en va seul éteindre les lumières de l'Arena Națională. Avant le choc du soir entre les Pays-Bas et l'Ukraine, les héritiers de laprennent une belle option dans ce groupe C.