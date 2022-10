L'Atlético éliminé après un nul dingue contre Leverkusen

Atlético de Madrid (5-3-2) : Oblak - Molina, Giménez (João Felix, 87e), Wistel, Hermoso (Ñíguez, 46e), Mandava - Correa (De Paul, 46e), Kondogbia, Carrasco - Griezmann, Morata (Cunha, 61e). Entraîneur : Diego Simeone.

Bayer Leverkusen (3-4-3) : Hrádecký - Hincapié, Tapsoba (Tah, 60e), Kossounou - Frimpong, Andrich, Amiri, Bakker - Diaby (Paulinho 77e), Hložek (Fosu-Mensah, 89e), Hudson-Odoi (Adil, 60e). Entraîneur : Gerardo Seoane.

Fin d'aventure (déjà !) pour l'Atlético de Madrid. Et quelle fin de match...Que dire ? Tenu en échec face au Bayer Leverkusen sur sa pelouse ce mardi soir (2-2), l'Atlético de Madrid dit déjà adieu à la Ligue des champions et tentera de conforter son ticket pour la Ligue Europa lors de la dernière journée à Porto. Mais personne ne s'attendait à une fin de match aussi folle au Wanda Metropolitano. Alors que Clément Turpin avait mis un terme à la rencontre sur un corner sans danger, la vidéo a fait appel à l'arbitre français pour signaler une main de Jonathan Tah dans la surface de réparation. Malheureusement pour les, Carrasco n'est pas parvenu à convertir ce penalty, repoussé par un Hrádecký tout heureux de voir ensuite Saúl Ñíguez envoyer une tête sur la barre, mettant définitivement fin aux rêves de huitièmes de Diego Simeone.Il faut remonter au 31 octobre 2017 et un match nul (1-1) à Qarabağ pour voir l'Atlético prendre la route de la Ligue Europa dès la phase de poules. Sur les quatre dernières éditions de la Ligue des champions, lesavaient pris pour habitude de terminer deuxièmes de leur groupe. Mais ce mercredi soir, la marche semblait trop haute. Contraints de prendre trois points à la suite du large succès de Porto à Bruges (0-4), les Espagnols ont été surpris d'entrée par le Bayer Leverkusen. D'une frappe enroulée, Moussa Diaby est venu ouvrir le score. La réponse est arrivée dix minutes plus tard, quand Carrasco a remis les deux équipes à égalité d'une frappe sèche à l'entrée de la surface. Dans l'euphorie, lessont repassés derrière avant le retour aux vestiaires. Hudson-Odoi a profité d'une perte de balle de Correa à quelques mètres de ses buts pour tenter sa chance et mettre l'équipe de Xabi Alonso sur le bon chemin. L'égalisation et le dernier but de la partie de De Paul d'un tir lointainaurait donc pu rendre la fin de match de l'Atlético de Madrid tout simplement historique, en vain.Le Bayer Leverkusen peut toujours espérer prendre le chemin de la C3. Il faudrait pour cela faire mieux que l'Atlético de Madrid.