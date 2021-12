L'Atalanta culbute Naples

Bien lancée par Malinovskyi et surprise par Zielinski et Mertens, l'Atalanta a fait preuve de caractère pour s'imposer à Naples (2-3) dans une rencontre animée et intense. Les hommes de Gian Piero Gasperini enchaînent une cinquième victoire consécutive et se rapprochent du podium.

Malinovskyi, dis-moi oui

Malcuit n'est pas cramé

Naples (3-4-1-2) : Ospina - Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus - Malcuit (Politano, 85e), Zielinski, Lobotka (Demme, 56e), Mario Rui - Elmas - Lozano (Petagna, 67e), Mertens (Ounas, 67e). Entraîneur : Luciano Spalletti.



Atalanta (3-4-3) : Musso - Tolói, Demiral, Palomino - Zappacosta (Hateboer, 46e), De Roon, Freuler, Maehle (Djimsiti, 82e) - Malinovskyi (Passalic, 74e), Zapata (Muriel, 82e), Pessina (Iličić, 56e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

L'Atalanta est une équipe de caractère. Devant au score puis menée, laa complètement retourné le Napoli ce samedi au stade Diego Maradona (2-3). Portés par un excellent Duvan Zapata, les Bergamasques enchaînent un cinquième succès consécutif et confirment leur statut de meilleure équipe à l'extérieur en Serie A. De leur côté, les Napolitains subissent leur première défaite à la maison, malgré un très bon Kévin Malcuit, et laissent s'échapper le Milan AC, vainqueur de la Salernitana plus tôt dans l'après-midi Privé de nombreux titulaires à cause des blessures (Koulibaly, Insigne, Osimhen), le Napoli attaque fort ce choc, par l'intermédiaire de son capitaine du soir, Dries Mertens, qui voit sa frappe contrée par Tolói. Mais les hommes de Luciano Spalletti vont se faire punir sur l'action suivante. Lancé sur le côté gauche, Duvan Zapata adresse un centre parfait vers Malinovskyi, qui nettoie la lunette d'Ospina. Très animée, cette rencontre voit les deux équipes se répondre coup pour coup. Alors que Lozano manque l'immanquable face au but côté napolitain, Pessina, Zappacosta et Zapata loupent trois belles opportunités de faire le break pour la. Des occasions qui coûtent cher, puisque Naples finit par revenir au score juste avant la pause. Après un excellent travail de Malcuit sur le côté droit, l'ancien joueur de Saint-Étienne sert Lozano dans la surface. Le Mexicain remet astucieusement en retrait vers Piotr Zielinski, qui s'y reprend à deux fois pour égaliser dans la forêt de jambes bergamasquesInténable à droite, Kévin Malcuit remet le couvert dès le retour des vestiaires, en servant une galette en direction de Mertens, qui profite de l'alignement catastrophique de la défense de l'Atalanta pour partir de son camp et tromper Musso. Son 5pion sur les quatre derniers matchs. Malgré ce coup de massue, lan'abdique pas et ne passe qu'à quelques centimètres de revenir au score, mais la tête de Zapata vient mourir sur le poteau d'Ospina. Les hommes de Gian Piero Gasperini poussent et finissent par être récompensés grâce à Merih Demiral. Mis en échec dans un premier temps par Ospina, l'ancien joueur de la Juve inscrit un vrai but d'attaquant en envoyant un parpaing sous la barre du portier colombien. Habituée à faire le spectacle, l'Atalanta réussit à complètement retourner la situation dans la foulée sur un pion de Freuler, bien servi par Iličić dans la surface. Malgré quelques frayeurs en fin de match signées Malcuit, Elmas et Petagna, l'Atalanta résiste et se replace à deux points de son adversaire du soir.Lase prépare donc idéalement pour une nouvelle finale, mercredi à Villarreal en Ligue des Champions.