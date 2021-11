L'Argentine s'impose dans la douleur contre l'Uruguay

Uruguay (4-1-4-1) : Muslera - Cáceres, Godín, Giménez, Piquerez - Torreira - Nández (Gorriarán, 81e), Vecino (Martínez, 64e), Bentancur (Arambarri, 76e), Rodríguez (Torres, 46e) - Suárez. Entraîneur : Óscar Tabárez.



Argentine (4-3-3) : Martí - Molina, Romero, Otamendi, Acuña - De Paul (Palacios, 81e), Rodríguez, Lo Celso (Messi, 76e) - Di María (Correa, 55e), Martínez (Gómez, 55e), Dybala (Correa, 46e). Entraîneur : Lionel Scaloni.

FG

L'Argentine y est presque. Vainqueur de l'Uruguay (0-1) ce vendredi sur la pelouse du Campeon del Siglo, l'Argentine n'est plus qu'à un pas de la qualification pour le Mondial 2022.Pour ce 200, il ne faut pas attendre plus de cinq minutes pour voir du spectacle et Emiliano Martínez agir en patron devant Rodrigo Bentancur. Dans la foulée, Ángel Di María inscrit l'unique but de la rencontre d'une frappe déposée dans la lucarne opposée de Fernando Muslera. La suite, c'est unedominante (huit tirs à un à la pause) mais qui bute soit sur le poteau, pour Luis Suárez, soit sur le portier argentin, pour Matías Vecino.En grande difficulté pour produire du jeu et privée de Lionel Messi la majeure partie du match - la, de retour de blessure, n'ayant disputé que le dernier quart d'heure - l'résiste néanmoins aux vagues uruguayennes portées par Joaquín Piquerez, Agustín Álvarez Martínez ou encore Suárez. Beaucoup d'efforts vains pour les hommes d'Óscar Tabárez qui ont rappelé que dominer (dix-neuf tirs à sept au total) n'est pas gagner, et une défaite qui fait glisser l'Uruguay au sixième rang des éliminatoires (seize points), à égalité avec le Chili (quatrième) et la Colombie (cinquième).L'Argentine aura quant à elle l'occasion de valider son billet pour le Qatar mercredi prochain face au Brésil, un peu plus de deux mois après l'énorme imbroglio qui avait entrainé l'interruption du match aller . Tension en vue.