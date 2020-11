L’Argentine pleure son Diego

Hier soir, plusieurs milliers d’Argentins, sous le choc, sont descendus dans les rues pour rendre hommage à Diego Armando Maradona. Ce jeudi, ils pourraient être des millions pour la veillée funèbre dans le centre de Buenos Aires.

Un jour qui va rester dans les livres d’histoire

Par Georges Quirino-Chaves à Buenos Aires

. Derrière cette banderole installée au pied de la Bombonera, des centaines de supporters de Boca Juniors sont venus se recueillir ce mercredi soir. Au pied de la tribune populaire, certains déposent une gerbe de fleurs ou une photo avec un message, d’autres allument une bougie ou prient à genoux. Malgré les chants entonnés par les membres de la Doce, la barra brava du club, l’ambiance est pesante. Beaucoup ont les yeux rougis ou éclatent en sanglots à l’approche du stade. Augustina, maillot de l’Argentine floqué du 10, pleure dans les bras de sa mère.Sa gorge se noue. Impossible d’en dire plus. Elle a 23 ans et n’a jamais vu jouer Maradona comme beaucoup de ceux qui sont présents ce soir-là., explique sa maman Dolores, 58 ans. Elle oui a vu jouer le Pibe de Oro à la Bombonera. Et même si elle reconnaît préférer Riquelme comme joueur de Boca,. Un gamin venu d’un bidonville, Villa Fiorito, qui a redonné sa fierté à un pays en inscrivant deux buts de folie contre l’Angleterre quatre ans après la guerre des Malouines., assure Federico, un vieux maillot Azul et oro du Diez sur les épaules. Boca ne jouera pas ce soir. Le match de huitième de finale de Libertadores face aux Brésiliens d’Internacional a été reporté pour respecter les trois jours de deuil national décrété par le gouvernement argentin. Mais à dix heures du soir, comme dans tous les stades en Argentine, la Bombonera s’est illuminée. À dix heures. Comme le Dix du héros disparu.Les rassemblements se multiplient partout dans le pays. À La Paternal, le quartier du club d’Argentinos Juniors, la première équipe de Pelusa, des centaines de supporters du Bicho pénètrent dans le stade Diego Armando Maradona peu avant 23 heures. Au cœur de la capitale, ils sont des milliers au pied de l’Obelisque. Le lieu sert habituellement de festivités après une élection présidentielle, un succès de la sélection ou une équipe de la capitale. Ce soir, c’est un lieu de recueillement. Des supporters de River Plate et Boca, de Racing et Independiente, chantent ensemble pour Diego.s’inscrit sur un des écrans publicitaires autour de la place. Des images du Mondial 86 repassent en boucle. Celui de ce jeune Maradona que les Argentins retiennent avant tout., dit Jonas, fausse tunique de la Coupe du monde mexicaine achetée quelques minutes plus tôt à un des nombreux vendeurs ambulants.Il est minuit. Beaucoup se dirigent déjà vers la Place de Mai et la Casa Rosada, le palais présidentiel argentin, où une messe funèbre est prévue ce jeudi. Le corps de Maradona y a été transféré aux alentours d’une heure du matin. Son ex-femme Claudia et ses deux premières filles Claudia et Giannina, accompagnent la dépouille. Des champions du monde 1986 arrivent sur place. Devant les grilles, des milliers d’Argentins attendent déjà avec drapeaux et banderoles.estime Joaquín déjà en place devant l’Élysée local. À la radio, le mythique commentaire de Victor Hugo Morales du but du siècle repasse en boucle. Les chaînes de télévisions, elles, sont restées en direct toute la nuit. Certains médias comme le canal d’information TN l’assure : malgré la pandémie, ils pourraient être des millions ce jeudi pour apercevoir une dernière fois leur idole.