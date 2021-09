L’Angleterre surclasse la Hongrie

Hongrie (3-4-3) : Gulácsi - Kecskés, Orbán, At.Szalai - Bolla (Varga, 70e), Kleinheisler (Gazdag, 82e), Schäfer, Fiola - Sallai (Sallói, 69e), Ad.Szalai, Szoboszlai. Entraîneur : Marco Rossi.



Angleterre (4-2-3-1) : Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Phillips, Rice (Henderson, 88e) - Sterling, Mount (Lingard, 84e), Grealish (Saka, 88e) - Kane. Entraîneur : Gareth Southgate.

EG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La pilule est digérée.Pour sa première sortie depuis la finale de l’Euro perdue contre l’Italie, l’Angleterre s’est imposée, ce jeudi en Hongrie. En prenant son temps, mais avec élégance. Face à un bloc toujours très compact et rugueux, les Anglais ont usé et abusé de certaines ruses, avant de forcer le verrou peu avant l’heure de jeu. Le milieu Declan Rice récupère le ballon au début de l’action avant de lancer Jack Grealish. Le nouveau joueur de Manchester City dédouble ensuite avec Mason Mount dont le centre en retrait trouve le pied de Raheem Sterling, qui dévie le ballon dans les filets. La projection anglaise sur les côtés, grand classique de la soirée, a également été à l’initiative du break. Cette fois-ci, c’est Kalvin Phillips, plus chevelu que Rice, qui stoppe la possession hongroise. Mason Mount, d’un ballon lobé, lance Sterling. Un coup de rein dévastateur, et un centre légèrement dévié atterrit sur le crâne de Harry Kane, bien placé au premier poteauRésistante et vaillante jusque-là, la défense hongroise a alors oublié les règles sanitaires liées à la Covid-19 et laissé les attaquants anglais pénétrer dans ses frontières. Même Péter Gulácsi a enchaîné les foirades. Sur un corner, il n'a pu que ralentir un coup de casque de Harry Maguire qui aurait rendu fier Zinédine Zidane. Declan Rice a ensuite profité des gants visiblement trop beurrés du gardien. Servi par Grealish plein axe en dehors de la surface, il envoie une frappe qui chatouille les mimines du gardien avant de faire moucheCopie parfaite pour les Anglais, qui rendent un 4/4 en qualifications du Mondial 2022. Difficile de remettre la faute sur le portier de Leipzig, tant il a multiplié les exploits pour maintenir sa cage propre. Mais à force de tirer sur l’élastique, il vous revient dans la gueule. Ce jeudi, les Hongrois en ont fait l’amère expérience.