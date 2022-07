L'Angleterre maîtrise l'Autriche

Un match d'ouverture très attendu, une ambiance des grands soirs dans un stade d'Old Trafford bouillant et une coriace équipe d'Autriche venue vendre chèrement sa peau. Dans ce tableau loin d'être idyllique, les Anglaises ont su faire valoir leur statut de prétendantes au sacre final pour rapidement faire la différence et s'imposer, même sur la plus petite des marges. La bande de Sarina Wiegman est bien entrée dans son Euro.

Mead in England

La voie est close

Earps - Bronze, Bright, Williamson, Daly - Stanway, Walsh - Mead (Kelly, 64e), Kirby (Toone, 64e), Hemp - White (Russo, 64e). Sélectionneuse : Sarina Wiegman.



Zinsberger - Wienroither, Wenninger, Schnaderbeck (Georgieva, 77e), Aschauer - Puntigam - Dunst, Zadrazil, Feiersinger (Höbinger, 87e), Naschenweng (Hickelsberger, 59e) - Billa. Sélectionneuse : Irene Fuhrmann.

Par Tom Binet

Trois ans sans tournoi majeur, une année d'attente supplémentaire après le report de l'Euro masculin... Plein à craquer, Old Trafford était prêt à vibrer derrière son équipe pour les grands débuts de cet Euro féminin, dans une ambiance des grands soirs. Un contexte qui n'a guère inhibé les protégées de Sarina Wiegman, rapidement lancées vers la victoire par l'ouverture du score de Mead après un gros quart d'heure. Les Britanniques ont ensuite parfaitement maîtrisé une Autriche trop limitée pour espérer mieux, malgré une lourde frappe de Dunst détournée par Earps au cœur d'une seconde période fermée à double tour. Cette victoire précieuse met les Anglaises sur orbite dès l'entame de leur Euro, même si la manière laisse quelque peu à désirer.Dix minutes. C'est le temps qu'il aura fallu aux hôtes pour appréhender la magnifique ambiance qui s'est emparée du Théâtre des rêves dès la cérémonie d'ouverture. Une entame dont les visiteuses ont tenté de profiter avec beaucoup d'agressivité, mais sans avoir les armes pour faire trembler Earps et sa défense. Et puis, sur un premier centre de Daly, White est venue placer une première tête en reculant, sans danger (10). De quoi amorcer la montée en puissance des, qui trouvent la faille dès leur deuxième situation. D'une magnifique passe dans l'intervalle, Kirby trouve Mead, qui enchaîne parfaitement contrôle poitrine – petit ballon par-dessus Zinsberger pour ouvrir le score, malgré le dégagement en catastrophe de Wenninger, juste derrière la ligne. La pression redescend d'un cran pour l'attaquante d'Arsenal et ses coéquipières, qui posent leur patte sur la rencontre. D'une nouvelle tête – trop décroisée –, White se signale encore après un bon dédoublement de Hemp (26), et l'Autriche subit les événements. La joueuse de City gratte ensuite un ballon haut pour offrir un dernier frisson avant la pause, mais Hemp bute de près sur Zinsberger, parfaitement sortie (45+1).Dès leur retour sur le pré, les Autrichiennes essaient de sortir quelque peu de leur boîte, mais Williamson coupe sans mal devant Billa (48), tandis que la tentative du gauche de Naschenweng s'envole (57). De l'autre côté du terrain, lescontinuent de dominer leur sujet, sans pour autant se montrer particulièrement dangereuses. Mais qu'importe, Old Trafford ne risque pas de s'endormir et rugit de plus belle pour les entrées des attaquants de Manchester United, Toone et Russo. Bien insuffisant pour dérider Sarina Wiegman, qui attend le break avec impatience. Ce ne sera pas pour Toone, qui ne parvient pas à conclure en glissant sur un coup franc dévié par la défense adverse (71). Jamais sollicitée, Earps doit même réaliser une belle horizontale pour détourner la belle frappe de Dunst (78), et permettre à tout un pays de souffler. Voilà toute l'Angleterre prête à vibrer derrière ses Lionnes, en espérant les porter jusqu'au 31 juillet prochain à Wembley.