L'Angleterre maîtrise l'Allemagne

En souffrance pendant une grosse partie du match, les Anglais ont finalement tenu et su porter les coups fatals à une équipe d'Allemagne inoffensive (2-0). Les hommes de Gareth Southgate, demi-finalistes de la Coupe du monde en 2018, affronteront le vainqueur de Suède-Ukraine à Rome. Avant, peut-être, de retrouver Wembley.

Sterling, comme d'habitude

Müller manque l'immanquable, pas Kane

Les interminables séances de tirs au but de 1990 et 1996 avaient érigé la légende de cette confrontation : Angleterre-Allemagne, ça finit toujours au bout de la nuit après un interminable affrontement aux 11 mètres. Pendant longtemps, on a bien cru que le scénario se reproduirait dans un match où le 0-0 aurait été le score le plus logique au terme du temps réglementaire, tant les deux équipes se sont regardées dans les yeux pendant quatre-vingt-dix minutes. Mais pas cette fois. Même sans briller, sans avoir excellé depuis le début de cet Euro à vrai dire, cette équipe d'Angleterre arrive toujours à s'imposer, à mettre ce petit but qui fait la différence, à ne pas rompre derrière. On aurait pu penser que ces tièdesne passeraient pas le test allemand. Mais à Wembley, chez eux, face à leur public, ils ont battu la bande à Joachim Löw sans encaisser de but. Ce coup-ci, à la fin, ce sont les Anglais qui ont gagné. Et qui ont désormais un boulevard jusqu'à la finale dans une partie de tableau où ils font office de seuls « gros » .Comme pouvaient le laisser deviner les deux 3-4-3 qui se faisaient face en cette fin d’après-midi sur la pelouse impeccable du Wembley Stadium, c’est avant tout une bataille tactique qui s’est jouée entre l’Angleterre et l’Allemagne. Une bataille de position, d’organisation, de patience, ponctuée çà et là d’occasions qui ont fait parcourir quelques frissons dans les travées de l’enceinte londonienne. Le premier quart d’heure est plutôt allemand, avec notamment un coup franc dangereux signé Havertz (10). Puis l’Angleterre a refait surface, et même pris un peu la main. Une frappe lointaine de Sterling forçait Neuer à une allonge impressionnante (16), avant que Maguire, oublié par la défense allemande sur le corner suivant, n’appuie que trop peu sa tête. En fin de première période, les deux équipes ont eu chacune l’occasion de crucifier l’autre : les Allemands d’abord, avec un face-à-face perdu par Werner devant Pickford (32) ; les Anglais ensuite, avec la plus grosse occasion de la première période signée Kane, tout heureux de récupérer le ballon aux six mètres après une percée de Sterling, mais incapable de finir (45+1).Si la journée d’hier nous a offert une avalanche de buts, ce premier match du mardi était plutôt placé sous le signe du mental. Une énorme reprise de volée de Havertz mettait immédiatement à rude épreuve celui des Anglais, mais Jordan Pickford était vigilant et s’illustrait d’une belle claquette (48). Une frayeur d'entrée qui a caché un deuxième acte bien soporifique, où les deux équipes se sont jaugées sans trop se provoquer. De part et d’autre, les attaquants sont en jambes, mais se pètent les deux face aux triplettes de défenseurs centraux, vigilantes. Les minutes passent, et ce 0-0 n'a l'air d'affoler personne sur la pelouse. L'Angleterre a beau avoir l'une des attaques les plus dangereuses du monde sur le papier, elle ne crée rien, ou presque. Et ne se repose que sur un homme, qui lui sauve encore les fesses à 15 minutes du terme : bien décalé par Grealish côté gauche, Shaw envoie un centre parfait à ras de terre aux six mètres pour Raheem Sterling, qui finit tout en facilitéSterling qui aurait pu causer l'égalisation sans un petit coup de pouce des dieux du foot, alors que sa perte de balle causait une contre-attaque au bout de laquelle Thomas Müller manquait l'immanquable d'un cheveu (82). Wembley a tremblé, Wembley a eu le palpitant à 150 battements par minute, mais Wembley a fini par exulter, encore. Trois minutes après le raté de Müller, une nouvelle action venue de la gauche voyait Grealish, déjà décisif sur l'ouverture du score, envoyer un centre à mi-hauteur vers Kane aux six mètres. Dans le dur depuis le début de la compétition, le numéro 9 desfinissait de la tête. Cette équipe d'Angleterre est loin d'être aussi excitante que pourrait le laisser penser la qualité de son effectif, mais le constat est là : elle a gagné trois de ses quatre matchs sans encaisser de but, et elle file en quarts de finale où elle affrontera le vainqueur de l'autre match de ce mardi, Suède-Ukraine. Une étape qui les emmènera à Rome, avant peut-être de retrouver Wembley. Les Allemands, eux, après le camouflet du Mondial 2018, quittent encore une compétition internationale par la petite porte. Triste clap de fin pour Joachim Löw.Pickford - Walker, Maguire, Stones - Trippier, Philipps, Rice (Henderson, 88), Shaw - Saka (Grealish, 69), Kane, Sterling.Gareth Southgate.Neuer - Ginter (Can, 87), Hummels, Rüdiger - Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens (Sané, 88) - Havertz, Werner (Gnabry, 68), Müller (Musiala, 90+2).Joachim Löw.