L'Allemagne remporte l'Euro Espoirs face au Portugal

368

Dahmen - Baku, Pieper, Schlotterbeck, Raum - Maier, Dorsch (Janelt, 85e) - Wirtz (Adeyemi, 67e), Özcan (Stach, 90e+2), Berisha (Burkardt, 67e) - Nmecha (Jakobs, 85e). Entraîneur : Stefan Kuntz.



Costa - Conté (Ramos, 86e), Leite, Queirós, Dalot - Luís (Gedson, 83e) - Bragança, Vieira, Vitinha (Jota, 59e) - Tomás (Conceição, 59e), Mota (Leão, 46e).Entraîneur : Rui Jorge.

QB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une finale comme on aimerait en voir plus souvent.L'Allemagne est devenue championne d'Europe Espoirs ce dimanche à Ljubljana en battant le Portugal (1-0). Les deux équipes se sont rendu coup pour coup, laétant la première à frapper avec un gros premier quart d'heure et un Tiago Tomás omniprésent, qui a un peu trop croisé sa frappe (8). Laa ensuite pris progressivement le dessus. Tout heureux de voir la transversale repousser une frappe de Florian Wirtz (15), Diogo Costa a parfaitement assumé son rôle de dernier rempart quand Lukas Nmecha a piqué son ballon (20), quand Arne Maier a allumé un pétard (29) puis quand Karim Adeyemi s'est présenté en face à face (72, 81).L'Allemagne a pris les devants au retour des vestiaires par Nmecha. Servi par Ridle Baku, l'attaquant de Manchester City a effacé Diogo Costa sur son contrôle pour marquer dans la cage vide (49). Le but du titre, inscrit par celui qui avait offert aux siens la prolongation in extremis en quarts face au Danemark. Diogo Dalot s'est démené sur son côté et le Portugal a poussé, mais sans succès, à l'image de l'occasion de Fábio Vieira, contré (66). Privé du titre par l'Italie en 1994 et la Suède en 2015, le Portugal s'incline une nouvelle fois en finale. Son adversaire remporte sa troisième couronne dans cette catégorie après 2009 et 2017.Où est-ce qu'on signe pour avoir un Allemagne-Portugal de même qualité le 19 juin ?