L’aberrante réaction des supporters de Guimarães

Complètement lunaire.Alors que l’ensemble de la planète football soutient Moussa Marega à la suite des chants et cris racistes dont il a été victime, ce dimanche, lors de la rencontre entre Guimarães et le FC Porto, les ultras du Vitória ont tenu a réagir à leur tour. Et pas de la manière dont il aurait fallu.En effet, le groupe desa diffusé un message sur les réseaux sociaux, où il approuve les actes racistes commis contre l’attaquant et dont l’idée principale du message est «» Le message explique que «» Les supporters se posent en victimes et accusent les médias d’être à l’origine du caractère raciste donné aux chants qu’ils ont entonné : «» Enfin, ils affirment ne pas avoir peur des sanctions.La bêtise humaine n’a plus de limites.