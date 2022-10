Kwadwo Asamoah raccroche les crampons et devient agent

TP

Même pas besoin de traverser la rue pour trouver du travail.Sur son compte Instagram, Kwadwo Asamoah a annoncé la fin de sa carrière de joueur pour le début d’une nouvelle, celle d’agent sportif. Sans club depuis juillet 2021 (et une dernière aventure avec Cagliari), l’ancien Turinois reste donc toujours dans le milieu du ballon rond. Il a rejoint l’équipe de Frederico Pastorello, agent de joueurs italiens qui s’occupe notamment d’Alex Meret, Francesco Acerbi ou encore Antonio Candreva.International ghanéen à 74 reprises, le latéral gauche de 33 ans a connu de beaux moments avec les, notamment une finale de Coupe d'Afrique des nations en 2010, suivi d’un quart de finale de Coupe du monde la même année en Afrique du Sud. Mais c’est surtout en Italie et avec le maillot de la Juve que Kwadwo Asamoah a garni son armoire à trophées. En six ans passés à Turin (2012-2018), l’ancien concurrent de Patrice Évra a été sacré six fois champion d’Italie, remporté à quatre reprises la Coupe d’Italie et trois fois la Supercoupe. Un seul regret pour l’ancien international ghanéen : les deux défaites en finale de Ligue des champions (2015-2017). Après 156 apparitions avec la Vieille Dame, il prendra la direction de la Lombardie où il évoluera deux saisons avec l’Inter Milan (2018-2020) avant de terminer sa carrière en Sardaigne à Cagliari (2020-2021).Le plus italien des Ghanéens.