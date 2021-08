Jordi Alba et Sergio Busquets baissent également leur salaire

?????? ???? !!@5sergiob and @JordiAlba join the effort to help the Club register their teammates thanks to their salary reductions. — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 31, 2021

DM

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Alors que le FC Barcelone est toujours dans le rouge, Jordi Alba et Sergio Busquets ont accepté d’imiter Gérard Piqué et de baisser leurs salaires. Le club catalan a annoncé la nouvelle ce mardi après-midi dans un communiqué, en précisant que la réduction de rémunérations d’Alba et Busquets concerne la saison 2021-2022.Sous contrat respectivement jusqu’en 2023 et 2024, Busquets et Alba verront cependant le paiement de leur salaire lors des saisons suivantes être repoussé. Grâce au geste de ses joueurs, le FC Barcelone a pu inscrire Sergio Agüero en Liga cette saison. «» , annonce le club catalan dans un communiqué.La fin d’un long calvaire.