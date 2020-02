Jordan Galtier : « Mon essai à Sainté a été annulé car il neigeait »

Entraîneur des U19 de l'AC Ajaccio, Jordan Galtier tentera de se qualifier pour les huitièmes de finale de Gambardella ce dimanche contre l'AS Saint-Étienne. Un club où il a failli signer quand il n'était même pas encore adolescent, et bien avant que son père devienne l'entraîneur de l'équipe première des Verts. À trente ans, le fils de Christophe revient sur son adolescence, le coup de fil de Guy Roux, sa carrière manquée et son amour de la Corse.

Ce n’est pas un retour en soi, car je ne suis pas natif de Saint-Étienne. Mais c’est sûr que par rapport au passé de mon père, c’est toujours un plaisir. Notamment parce que j’ai vécu les années de mon père à l’ASSE d’une manière très assidue, donc c’est toujours spécial pour moi d’aller jouer là-bas. Il y a toujours des personnes que je connais, et que j’apprécie. C’est un honneur et un plaisir de jouer cette équipe,d’autant qu’elle est la tenante du titre de la Coupe Gambardella.C'était un peu spécial car mes parents se sont séparés assez rapidement, et j’étais avec ma maman. C’était particulier parce que dès qu’il se passait quelque chose à la télé, à l’école, on me le disait. Après, c’est devenu un peu plus important quand mon père est devenu entraîneur, que je le voyais tous les week-ends à la télé, parfois un peu plus. Au départ, ce n’était pas facile. Honnêtement, c’était même très difficile d’accepter les mots durs que pouvaient avoir la presse ou les supporters. Maintenant, ça ne me touche plus. Et puis, vu que je suis un peu dans le métier, je sais désormais que ça fait partie du jeu.Exactement. Je m'en rappelle encore très bien, c'était le premier jour d’école en CP. Notre professeur nous demande : «» Certains ont répondu «» , «» . Moi ? «» Elle a rigolé, et m’a dit : «» Je lui ai dit : «» Si je la croisais aujourd'hui, je lui dirais qu’elle avait tort mais que c’est difficile ().Un soir, on était à table en train de manger et le téléphone fixe sonne. Ma mère décroche : «» Elle pensait que c’était un ami, Tony, qui nous faisait une blague. Donc elle a dit : «» , et elle a raccroché. Quand ça a rappelé deux ou trois fois, elle a à nouveau décroché et c’était bien Guy Roux quoi. Je ne m’en rendais pas compte à l’époque mais aujourd’hui, il ne doit plus y avoir beaucoup d’entraîneurs de Ligue 1 ou Ligue 2 qui appellent directement un gamin de douze ans.Non, je ne l’ai pas ressenti comme ça mais peut-être que c’était inconscient. Je ne faisais pas du foot pour me dire que je voulais être meilleur que mon père. Après, on a toujours cette petite méfiance car on sait qu’on a quand même un nom et qu’on a pas envie de le salir par un mauvais comportement. J’étais très attentif à l’éducation. Ensuite, le niveau, c’est autre chose.Oui, tout à fait. Quand j’avais douze ans, c’est le premier club à m’avoir appelé pour intégrer leur centre de formation. Ça fait sourire, notamment avec le passé de mon père sur le banc du club. C’est peut-être le destin car malheureusement, je n'ai pas pu faire mon essai à Saint-Étienne parce qu'il neigeait ce jour-là (). Je n'avais pas pu me déplacer, et après on a décidé avec mes parents de signer ailleurs.Non, pas du tout. À la base, je voulais être analyste vidéo. Et puis un jour, il y avait une formation d’entraîneur, les premiers diplômes quoi, j’y suis allé et ça a été le déclic. Puis comme ma carrière ne marchait pas comme je voulais, que je savais que ça allait vite s’arrêter, j’ai décidé de ne pas perdre de temps. Je ne me suis pas dit : «» Plutôt que de bouger à droite à gauche et être frustré à certains moments, autant aller dans une autre voie pour gagner du temps.Oui. On parle beaucoup périodisation tactique, notamment. Ça fait très longtemps que je lui en parle, environ cinq ou six ans. Puis lui m’en parle de plus en plus car je crois qu’il utilise cette méthode-là, au LOSC. Après, quand on se voit, on essaie de ne pas trop parler footbal. Sinon, on en parlerait toute la journée. Lui comme moi n’avons pas besoin de parler tout le temps de ça, on échange plutôt sur les méthodologies d’entraînement. Le management, la communication... Des choses un peu basiques. Même si je n’étais pas son fils, c’est toujours bénéfique de discuter avec un entraîneur de L1.C’est évidemment très difficile d’avoir un constat objectif. Maintenant, si je prends un peu de hauteur par rapport à ça, je peux dire qu’il a été élu deux fois meilleur entraîneur de L1 et une fois par ses pairs en décembre 2019. Je ne peux pas dire que c’est le meilleur même si je peux le penser, ce n’est pas interdit. Concernant les grands entraîneurs européens, il a encore le temps de le devenir. Il faudrait peut-être une autre dimension, un parcours européen... C’est difficile. Mais en tout cas, ce que je peux affirmer, c’est qu’il a évolué dans la manière de faire jouer ses équipes. Cette année, je regarde tous les matchs. Ils ont des petits creux, et ils passent un peu à travers de certains matchs. Mais ils sont beaucoup plus hauts dans le pressing que la saison dernière, et ils n'ont pas les résultats qui correspondent à leur manière de jouer.Un joueur qui a fait 300 ou 400 matchs de L1 ou de L2 a forcément un temps d’avance sur des gens comme moi ou des entraîneurs amateurs, notamment sur la culture et la connaissance du jeu. C’est indéniable. Le fait de commencer tôt nous permet d’emmagasiner beaucoup d’expérience, dans la création et l’animation de séances. Un grand joueur aura toujours un temps d’avance s’il accepte une démarche pédagogique correcte, et qu’il a envie d’apprendre. Mon père, par exemple, a quand même bougé à l’étranger. Il a évolué en D1, en D2 ou en Équipe de France espoirs... Je pense que ça joue beaucoup, dans la construction de l’entraîneur. Il a également passé dix ans en tant qu’adjoint, avant de prendre un poste de numéro un. Ça aussi, ça l’a beaucoup construit. Pareil pour Johan Cavalli, qui est mon adjoint et qui est surtout une légende du club. Il inspire les gosses, et il m'apprend beaucoup de par son expérience de joueur.Étant Sudiste et Méditerranéen, l’intégration s’est faite un peu plus rapidement. Déjà à la base, avant d’arriver, l’objectif était de me renseigner sur la culture corse, les mœurs et les valeurs de cette île.C’est quand même un peuple et une communauté qui attachent beaucoup d’importance aux valeurs de respect. J’ai également souhaité connaître l’histoire de la Corse. Donc en arrivant, j’ai demandé à rencontrer personnellement un historien avec qui j’ai passé toute une après-midi et qui m’a bien aiguillé sur la Corse. Finalement, j’ai été intégré de la meilleure des manières et ça s’est fait naturellement. Je ne suis pas quelqu’un d’adopté, je dis pas que je suis corse. Mais petit à petit, je m’imprègne de cette culture qui correspond à mes valeurs.