John Textor : « L’OL représente tout ce que j’aimerais voir dans les clubs »

Sa vision de l'OL

Des changements à prévoir ?

Son ambition avec l'OL

Sa relation avec les supporters

Sa méthode de rachat

Sa vision du futur de l'OL

Son rôle avec l'arrivée de Textor

CB

John Textor a réussi ses débuts : du moins, il a dit ce que les supporters voulaient entendre. Nouvel actionnaire majoritaire de l'Olympique lyonnais , l'Américain s'est présenté face à la presse pour la première fois ce mardi. Histoire de dresser les grandes lignes de ses ambitions lyonnaises.« Il faut s’attendre à ce que je sois ici toujours à parcourir l’académie. L’OL représente tout ce que j’aimerais voir dans les clubs. Il représente le sport, le foot, le divertissement, le basket. Le football féminin est très important. Je n’ai pas cette pression d’être là à diriger toutes les choses. J’espère qu’on me percevra comme quelqu’un qui aime aider, apporter des ressources. »« Il n’y aura pas de changements dans l’organigramme, ce n’est pas l’objectif. »« Je pense que rêver éveillé, c’est quelque chose de très important. On veut gagner des championnats, revenir sur la scène européenne. J’espère que dans les prochaines années, on pourra gagner une Ligue des champions. »« Le public est toujours plus important que le club. C’est comme ça que ça marche. J’espère qu’on va continuer avec Jean-Michel à amener beaucoup de monde. Il va falloir que j’apprenne l’hymne de l’OL, que je puisse le chanter en français. »« Il n’y a pas de LBO. Je déteste ça. Je n’ai pas de dettes. L’échec dont j’ai parléa été quelque chose d’horrible pour moi. »Et quid d'Aulas ? Le président - toujours en fonction pour au moins trois ans - a pris la parole à son tour.« On a beaucoup parlé d’ambition et de moyens mis en place. On travaille à ce retour à l’ADN OL depuis plusieurs mois avec Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot. La colonne vertébrale est là, et on continue de négocier. L’année prochaine, avec le recrutement en cours, on sera beaucoup plus près des leaders.Les points qui nous ont rapprochés ? Mettre le football au cœur de notre développement futur, faire en sorte de retrouver l’ambition sur le plan national et européen, répondre aux aspirations d’ambition et souscrire à une augmentation de capital de 86 millions d'euros, qui sera consacrée en partie au recrutement pour renforcer les équipes. L’assemblée générale qui va consacrer l’augmentation de capital aura lieu le 29 juillet. »n’était pas une obligation absolue, mais c’était un souhait de l’ensemble des personnes qui participent à cette opération. »