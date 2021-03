« J'ai posté environ 1110 fois la même photo de Zidane sur Facebook »

On ne sait pas grand-chose de lui, et il préfère rester anonyme. Il peut juste révéler qu’il a 29 ans, qu’il a l’air de supporter Bordeaux, qu’il saigne les jeux vidéo de foot, qu’il bosse un peu dans l’informatique et qu’il chausse du 43/44 selon les marques. Et chaque jour, quasiment, depuis cinq ans, ce type poste la même photo de Zinédine Zidane sur un groupe Facebook qui s’appelle « La même photo de Zinédine Zidane tous les jours » et qui compte près de 40 000 abonnés.

« Malgré mes réveils à 23h59 en speed pour poster, ça m’est arrivé d’oublier pendant des vacances. »

« J’ai craqué devant cette parka bleu, ce regard « lointaing » et cette présence... »

Propos recueillis par Pierre Maturana

Avant tout pour le plaisir de partager. Il y a une superbe communauté désormais, ce serait compliqué de passer une journée sans notre repère, notre phare d’Alexandrie. Le concept m’a plu, donc aujourd’hui c’est une photo par jour ! Twitter est plus là pour partager d’autres émotions, idées, photos...Lorsque le concept a émergé, j’aimais déjà beaucoup Zidane. Je regardais des petits best of de buts, contrôles porte-manteau et talonnades au moins une fois par semaine. Et puis on m’a montré la page « The same picture of Jim Carrey everyday » . Ce concept couplé à passion pour Zidane, ça devenait une évidence. J’étais à la croisée des chemins, je ne pouvais pas rester indifférent. Le 15 mars 2016, à la pause de midi à l’université, j’en discutais avec deux amis autour d’un bagel que j’avais discrètement subtilisé à la cantine le matin. J’y ai pensé toute l’après-midi et puis le soir, à 18h44 exactement, juste après le passage d’un micro climat qui a dû rafraîchir mon esprit, je me suis lancé. Il n’y a pas eu d'occasion particulière, juste une connexion dans l’esprit et un peu d’huile sur le feu. J’ai regardé les statistiques, et j’ai posté la photo environ 1110 fois depuis le commencement, ça commence à faire ! Mais on est encore loin du million.J’ai juste tapé « Zinédine Zidane » sur Google, j’ai ouvert une page Wikipédia et elle était là, elle m’attendait ! C’est une photo de Walterlan Papetti , visiblement. J’ai craqué devant cette parka bleue, ce regardet cette présence, je n’ai rien pu faire ! J’ai dû hésiter quelques secondes, mais tout me plaît. La posture, l’image, le côté, c’est un tout.Zidane, pour moi, c’est avant tout un joueur d’une grande classe, le meilleur joueur de tous les temps. Sur le terrain, il a une aura. Il sait où jouer et comment. Pas trop de grigri, juste l’efficacité. Il sait quand sortir un contrôle de la semelle pour passer, même si normalement c’est pour chambrer. Et en tant que coach, c’est quand même de nombreuses coupes... Pour les soirées, on a juste à ramener le champagne ! J’espère le voir un jour sélectionneur des Bleus. Zidane, je t’aime.La page a atteint 500plutôt rapidement. Le nombre d’abonnés augmentait tranquillement, et puis un jour, enfin une nuit, la page a pris 3 ou 4000 likes ! C’était fou, je n’en revenais pas ! C’est un ami qui m’a envoyé un message pour me dire :Je crois que la page a été mentionnée sur un groupe avec beaucoup de monde. De là, on est monté à ne plus savoir où s’arrêter ! Ce serait incroyable d'atteindre un jour les 100 000, j’ai déjà un happening de folie en tête.Après quelques recherches, la photo qui a le plus marché, c’est la classique, un dimanche de février 2021 avec 29 990 vues! Et celle avec laquelle il y a eu le plus d’interactions, c’est la classique également, au mois de mars, avec 6666 interactions. Tout ça en 2021 ! C’est vraiment magnifique, j’espère qu’on va continuer tous ensemble.Comme tu le dis si bien, ce sont des fulgurances par rapport à l’actualité. Les deux étoiles pour la victoire des Bleus en Coupe du monde, du rouge pour la Saint-Valentin, un florilège de coupes pour une nouvelle victoire en finale ...: je fais les montages, c’est peut-être pour ça que la qualité reste moyenne, mais c’est terroir, et j’aime ça. Je comprends que ça puisse perturber, c’est difficile de faire mieux que l’originale, même impossible.Il n’y a aucune explication logique. Y a-t-il une explication logique à la reprise de Zidane face au Bayer Leverkusen en 2002 ? Ou au doublé de la tête en 1998 en finale ? C’est avant tout le partage de l’amour de Zidane, la folie d’une photo fantastique, la beauté du grand Z, le regard perçant d’un homme et surtout la passion de tous les abonnés que je remercie d’être présents chaque jour dans les commentaires et les interactions avec des textes de plus en plus fous. Merci à eux!Sur Twitter, ça n’a pas vraiment pris en effet. Je n’ai pas vraiment exporté le même concept. Sur Twitter, je suis plus là pour interagir, discuter, partager, alors que sur Facebook je garde le concept simple : un Zidane, une photo, un jour. Un moment simple, une parenthèse enchantée. J’espère qu’on pourra se rassembler plus sur Twitter dans l’avenir pour lancer de nouveaux concepts, de nouveaux projets que j’ai en tête.En ce moment, je poste tous les jours moi-même ! Aucune programmation, que du naturel ! J’essaye de répondre à tous les messages privés et je passe parmi les commentaires incroyables pour les lire. Je suis surpris à chaque fois. Je n’ai jamais calculé le temps que j’y passe, mais au minimum autant de temps passionné que les abonnés y consacrent !Les fois où je n’ai vraiment pas pu, j’avais programmé à l’avance, donc ça allait. Ce n’est pas très pratique parce que je suis obligé de programmer chaque post individuellement. Je n’ai jamais vraiment arrêté de le faire, mais il y a eu des moments où la photo s’est perdue et n’a jamais atteint la page. Il y aussi pu y avoir des oublis très malheureux. Malgré mes réveils à 23h59 en speed pour poster, ça m’est arrivé d’oublier pendant des vacances. Mais dorénavant c’est une présence de 100% , je ne m’arrête plus, pas de vacances pour le double Z ! Zidane est la priorité, donc plus de place à l’erreur !Pas forcément, je ne fais pas trop attention à quand je la poste dans la journée. Bon, c’est vrai qu’après 23h30 ou avant 8h, ce n’est pas fou. Mais c’est un peu un souhait de bonne nuit, une histoire avant d’aller se coucher, un bisou avant une nuit reposante ou un câlin avant une journée exceptionnelle.Je n’ai jamais vu Zidane malheureusement. J’étais dans les tribunes lors d’un match de légende où je l’ai vu brosser la balle, accélérer sur le côté, puis repiquer dans l’axe, envoyer une passe laser et un missile en pleine lucarne. Il a également fait du rugby, bon ça, je vais juste dire que c’était. Je ne sais pas s'il a eu vent de la page. Il y a eu un sujet danssur RMC à propos de la page, mais je ne crois pas que Christophe Dugarry lui en ai parlé. La consécration ultime serait de rencontrer Monsieur Zidane ! Je l'espère de tout cœur. Pour le prochain sujet de, je serais ravi de participer ! Je pense que je vais envoyer un petit DM à Dugarry pour voir s’il a eu l’occasion de lui en parler ! Je suis 100% disponible s’il veut échanger.Que c’est bieng. Mais je suis plutôt un pas plus loin, dans la folie. Un énorme merci à tous ceux qui suivent la page tous les jours et l’alimentent avec leurs commentaires plus fous les uns que les autres, c’est grâce à eux que tout ça prend vie. Aujourd’hui, on a fait quelque chose de bien, on peut faire quelque chose de grand et on peut faire quelque chose de très grand.