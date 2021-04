Il y a 20 ans, Roby Baggio inscrivait cette merveille face à la Juve

Le 1er avril 2001, il y a vingt ans jour pour jour, Roberto Baggio inscrivait l'un des plus beaux buts de sa carrière face à la Juventus. Un instant de grâce, raconté par son coéquipier de l'époque sur le front de l'attaque de Brescia, le mythique Dario Hübner.

Une qualif en Coupe pour donner confiance

« Il avait disputé trois fois la Coupe du monde, et pourtant, il est arrivé à Brescia avec une telle humilité... »

Huit secondes de plaisir

« Il savait que le gardien allait sortir, et que la clef, c'était d'aller sur un côté. Alors, il a réalisé un contrôle orienté qui a surpris Van der Sar, et qui lui a permis de se mettre dans le sens du but. C'est de la magie. »

Vidéo

Au cinéma

Vidéo

« Un week-end, j'arrivais sur la pelouse, et j'avais Nesta et Mihajlović en face de moi. Le week-end d'après, Maldini et Costacurta. Celui d'après, Thuram et Cannavaro... »

Vidéo

Par Éric Maggiori

Tous propos recueillis par EM, sauf mention.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les supporters de Brescia avaient bien senti le coup. Avant ce déplacement au stadio delle Alpi de Turin, le 1avril 2001, ils avaient préparé une jolie banderole de circonstance :. Dans le mille : la blague s'est en effet concrétisée à la 87minute de ce Juventus-Brescia. Alors que la Juventus mène 1-0, et se dirige tranquillement vers un 15succès de la saison, deux joueurs de Brescia s'apprêtent à lui jouer un bien vilain tour. Dans sa moitié de terrain, Andrea Pirlo, 21 ans, avance balle au pied. Dans le rond central, le garçon aux cheveux longs décide d'enfiler ses plus beaux souliers de quarterback, et de balancer une ouverture vers son attaquant. L'instant qui suit, magique, va entrer dans la légende du football italien. À tel point que vingt ans après, tous les protagonistes s'en souviennent comme si c'était hier.Retour en arrière de quelques mois. À l'été 2000, alors que l'Italie sèche encore ses larmes de la finale perdue contre la France, Roberto Baggio, laissé sur le carreau par Dino Zoff, veut s'offrir un dernier frisson. Le, 33 ans, signe à Brescia, qui vient tout juste de remonter en Serie A. Le Ballon d’or 1993 débarque dans une équipe de province après avoir porté les maillots des trois plus grands clubs italiens, la Juve, le Milan et l'Inter., se souvient Dario Hübner, mythique buteur à moustache des années 1990-2000.Ironie du destin, Baggio dispute son premier match avec Brescia le 16 septembre 2000, en huitièmes de finale aller de Coupe d'Italie, contre... la Juve. Le match se termine sur le score de 0-0., abonde Hübner.Quelques semaines plus tard, les deux équipes se retrouvent en championnat, et le match se termine à nouveau sur le score de 0-0. Trois confrontations, donc, et aucune défaite pour les. De quoi, forcément, semer le doute dans la tête des joueursNous voici donc à ce 1avril 2001. La saison de Brescia est, jusqu'ici, compliquée. Malgré Baggio, Pirlo et Hübner, l'équipe entraînée par Carlo Mazzone pointe à la seizième place, en position de relégable. La Juve, elle, est deuxième, sept points derrière la Roma. Quand Gianluca Zambrotta ouvre le score à la demi-heure de jeu, on se dit que, enfin, la Vieille Dame va briser le tabou Brescia., assure Hübner, qui avait frappé le poteau en première période.Ce moment-là, tiens. C'est la 86minute. La Juventus vient de terminer une nouvelle phase offensive, sans succès. Après un ballon perdu par Antonio Conte dans le rond central, le cuir revient dans les pieds d'Andrea Pirlo qui, malgré ses 21 ans, a déjà du talent dans les godasses. Le natif de Flero voit Baggio partir dans le dos de la défense turinoise. Ni une ni deux, il envoie un long ballon vers son capitaine. La suite, c'est Dario Hübner, qui se trouvait à quelques mètres de l'action, qui la raconte.L'instant dure 8 secondes, mais 8 secondes de pur plaisir. D'un contrôle orienté, Baggio contourne donc Van der Sar, et dépose le ballon dans le but vide. 1-1. Hübner est le premier à venir l'enlacer, suivi par Igli Tare, puis Andrea Pirlo. Sur son banc, Carlo Mazzone (qui se trouvait quelques mois plus tôt sur celui de Perugia, le jour où la Juventus a perdu le Scudetto sous le déluge ), ne peut qu'applaudir., rembobine le coach pour l'émissionMilieu de terrain de Brescia, Antonio Filippini est resté scotché par le geste de Baggio :Ce but, sublime, va avoir un impact considérable sur la suite de la saison., se remémore Mazzone,assumé. Surtout, il va totalement donner des ailes auxqui, dès lors, vont enchaîner les bons résultats. Baggio marque pratiquement à tous les matchs, comme le 29 avril, où il est le seul buteur de la rencontre face à l'Inter (1-0) , ou le 5 mai, quand il s'offre un triplé sur la pelouse de Lecce (dont un but sur corner direct), lors d'un duel décisif pour le maintien.C'est simple : après son nul à Turin, Brescia ne perdra plus le moindre match jusqu'à la fin de la saison. Le 17 juin, lors de la dernière journée, less'imposent 3-1 face à Bari (doublé de Tare, but de Hübner) et bondissent à la huitième place, le meilleur classement de leur histoire. Hübner s'en souvient avec une fierté non dissimulée :Baggio, lui, disputera quatre saisons pleines en Lombardie (95 matchs, 45 buts). Le peuple italien implorera Giovanni Trapattoni de l'emmener au Mondial 2002. Mais le Trap fera la sourde oreille. Baggio raccrochera finalement en 2004. Son dernier match, il le disputera à San Siro face à l'AC Milan, le 16 mai 2004, et recevra une standing ovation au moment de sa sortie, après avoir été enlacé par une autre légende du football italien, Paolo Maldini.Vingt ans après, Dario Hübner, aujourd'hui âgé de 54 ans,. Surtout, il garde précieusement en mémoire ces moments passés aux côtés d'un tel champion.