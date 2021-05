Héctor Cúper nouveau sélectionneur de la RDC

FG

Finalement, le retour de Rolland Courbis attendra À la recherche d’un nouveau sélectionneur pour succéder à Christian N’Sengi Biembe, la Fédération congolaise de football association a finalement tranché et choisi Héctor Cúper. a annoncé la FECOFA ce jeudi.Une tâche difficile quand on sait que le pays ne s'est invité qu'une seule fois à la grande messe du football mondial, en 1974 en Allemagne de l'Ouest (lorsque la RDC s'appelait encore Zaïre).Double finaliste de la Ligue des champions avec Valence (2000 et 2001), le technicien de 65 ans était libre depuis septembre 2019 après un mandat d’un an avec la sélection ouzbèke (2018-2019), et va donc découvrir un deuxième pays africain après avoir dirigé l’Égypte entre 2015 et 2018 avec un Mondial disputé et une finale de CAN à la clé.Mini Cúper.