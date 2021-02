Haaland sauve Dortmund en prolongation

14

Hitz - Piszczek, Can, Akanji - Bellingham (Dahoud, 74e), Delaney, Morey (Passlack, 45e), Schulz - Sancho (Reus, 118e), Brandt (Reyna, 65e), Haaland. Entraîneur : Edin Terzic.



Zingerle - Ananou, Hünemeier, Schonlau, Collins - Antwi-Adjej, Schallenberg (Owusu, 88e), Thalhammer (Justvan, 70e) - Fürich (Heller, 105e), Srbeny (Terrazzino, 69e), Michel (Ingelsson, 24e). Entraîneur : Steffen Baumgart.

AH

Dortmund a moins d’idées dans le jeu, mais le BVB s’en fiche : il a Haaland.Et contre Paderborn, le Terminator norvégien a (encore) sauvé le BVB, qui était bien mal embarqué en prolongation contre le 9de Bundesliga 2. Alors le géant Viking a surgi entre les deux centraux adverses avant d’avaler les cinquante mètres jusqu’au but en moins de temps qu’il ne vous en a fallu pour lire cette phrase. Comme toujours, Haaland n’a pas tremblé face au gardien. Et comme souvent, il a remis le BVB dans le bon sens après quatre minutes dans cette prolongation. Le tout alors que le bonhomme s’était vu refuser un but similaire juste avant la fin du temps réglementaire. La raison ? Une intervention de la VAR et un penalty sifflé en faveur de Paderborn pour une faute de Passlack au début de l’action, et transformé par Owusu au bout du temps additionnel. Et cette prolongation miraculeuse, Paderborn ne l’a pas volée.Dortmund avait pourtant tout fait pour se rendre la soirée facile en menant rapidement 2-0. Après un cafouillage illisible, Emre Can a allumé un pétard au fond des filets. Puis le BVB a cru plier le match au quart d’heure de jeu par Jadon Sancho. En vue depuis le coup d’envoi, l’Anglais a profité d’une remise en pivot d’Haaland, toujours aussi précieux dans ce domaine, pour filer au but et effacer le portier adverse. Fin de l’histoire ? Non. Car si le BVB l’a joué roublard en laissant venir Paderborn pour piquer en contre, les pensionnaires de deuxième division n’ont pas abdiqué, malgré les manqués de Srbeny (12, 24, 56), Antwi-Adjej (31), Collins (66) ou Führich (71). Ils ont finalement été récompensés par Justvan, bien aidé par la faute de main de Hitz, jusqu’ici impérial. Puis par le penalty inespéré.Avant de se faire marcher dessus par le Grand Blond aux chaussures orange.