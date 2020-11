Grenoble et Paris se quittent bons amis

Grenoble (4-3-3) : Maubleu - Mombris, Nestor, Monfray, Gaspar (Abdallah, 80e) - Pérez, Tapoko (Benet, 56e), Pickel - Ravet (Henen, 80e), Diallo (Semedo, 65e), Djitté (Anani, 65e). Entraîneur : Philippe Hinschberger.



Paris FC (4-1-4-1) : De Marconnay - Hanin, O. Kanté, A. Bamba, Belaud - Name - Mandouki, El Abdi (Caddy, 66e), Lopez, Gakpa (Pitroipa, 76e) - Guilavogui (Laura, 76e). Entraîneur : René Girard.

C'était le choc de cette douzième journée de Ligue 2, et il a évidemment rendu hommage à Diego Maradona.À l'entrée des joueurs sur la pelouse, la chansonde Rodrigo a résonné dans un stade des Alpes vide de public mais rempli de respect pour le numéro 10 argentin. Tous les acteurs de la rencontre, arbitres inclus, ont formé un M depuis le rond central. Cela dit, la rencontre met un peu de temps à s'enflammer : Kévin Tapoko est le premier à obliger Vincent De Marconnay à la parade (24), puis Jérôme Mombris tente une frappe lointaine mais imprécise (26). De son côté, le leader parisien répond par un tir hors cadre de Cyril Mandouki à l'entrée de la surface (35). En fin de première période, les esprits s'échauffent entre Jordy Gaspar et Julien Lopez mais la pause arrive à point nommé pour calmer tout ce beau monde.Dans le second acte, Paris contraint Brice Maubleau à utiliser ses gants sur une frappe en déséquilibre d'Ali Abdi (47). Le capitaine du GF38 est ensuite mis à rude épreuve sur une sortie dans les pieds de Lopez, qui vient s'essuyer les crampons sur l'avant-bras du portier isérois (64). Entré sur la pelouse à la place de Moussa Djitté, Achille Anani s'illustre rapidement d'une frappe croisée bien captée par De Marconnay (67). Paris ne craque pas et se rapproche même du but grenoblois, mais Mandouki manque une nouvelle fois sa tentative (85) et Abdel Hakim Abdallah sauve son équipe d'une intervention défensive devant Lopez (90+3).Paris reste leader, tandis que Grenoble conforte sa place de dauphin avec un match en retard.