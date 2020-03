Larsonneur : « Je fais très bien le carrot cake »

Habitué à partir en mer avec ses parents qui continuent de pêcher et de vendre du poisson au port, Gautier Larsonneur doit quant à lui apprendre à vivre en confinement. Pour le gardien du Stade brestois, cela se résume à la musculation, des séances vidéo, de la cuisine et des parties de poker.

« Pour ma conscience professionnelle, je regarde tous mes matchs depuis le début de la saison. »

« Les JO sont un objectif au quotidien, qui te fait te lever le matin. »

« Cristian Battochio est bon au poker, mais il est trop fou. Il fait les gros bras, et va tout le temps à tapis. »

Propos recueillis par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

J’avoue que c’est un peu dur, mais on est obligé de s’y faire. C’est nécessaire, pour le bien de tout le monde. Aujourd’hui, la priorité est que tout le monde aille bien. S’il faut rester chez soi pour cela, on le fera le temps nécessaire. J’ai de la chance d’être dans un endroit tranquille avec ma copine où j’ai un jardin et une petite terrasse, donc c’est agréable.Je bosse énormément chez moi, afin d’être le plus performant possible à la reprise et répondre présent dès les premiers matchs. Concrètement, j’ai une séance de deux heures le matin et une autre de deux heures l’après-midi.Vu que nous ne pouvons pas faire d’entraînement, on compense par un gros travail physique. Dès que j’ai acheté ma maison, je me suis fait une salle de musculation au dernier étage afin de pouvoir travailler pendant des périodes un peu plus creuses. Je ne pensais pas qu’elle allait me servir autant, mais aujourd’hui, elle a son utilité et elle me permet de me maintenir en bonne forme. J’ai un programme très lourd en musculation que je ne peux pas faire en période de championnat, ça va me servir énormément pour la suite de la saison et de ma carrière.Oui, je vais un peu courir autour de chez moi, car j’ai des sentiers. Mais un joueur professionnel du Stade brestois a pris une amende de 135 euros, en courant à plus de 1,8 kilomètre de chez lui. Je ne dis pas qu’on mérite un passe-droit, mais je pense qu’on pourrait avoir une certaine autorisation pour aller courir. Car c’est quand même notre métier, et on se doit de garder notre physique. Je fais aussi du vélo, car j’ai un vélo à la maison.L’entraîneur des gardiens ne m’a pas donné d’indication particulière, à ce sujet. De mon propre chef et pour ma conscience professionnelle, je regarde tous mes matchs depuis le début de la saison. Ça me permet de faire un point sur mes performances, et voir là où je dois continuer de travailler. Donc je profite de mes temps de récupération entre mes séances physiques pour regarder mes matchs, et ainsi tout optimiser.Supporters et joueurs, nous sommes actuellement dans le même wagon : nous ne savons pas ce qu’il va arriver, dans les semaines à venir. C’est pour ça que c’est à nous d’avoir une conscience professionnelle et de bosser afin d’être prêt, car je ne pense pas qu’on aura quatre semaines de préparation. Si le championnat s’arrête là, ça nous va, car nous sommes maintenus, vu que nous sommes quatorzièmes. Maintenant, il reste dix journées. S’il faut les jouer, on les jouera. Il n’y a pas de souci là-dessus, on va suivre les consignes de la Ligue. C’est compliqué, car les équipes qui sont dans une position délicate ne veulent pas que le championnat s’arrête, et les autres aimeraient bien le contraire.On s’y attendait, mais on espérait par miracle que les Jeux olympiques aient lieu. Depuis qu’on s’est qualifié avec les Espoirs, on y pense et on en rêve la nuit. C’est un objectif au quotidien, qui te fait te lever le matin. J’avais deux objectifs, cette saison : le maintien, et les JO. Après, je pense que pour un bien humanitaire, social et économique, c’est mieux de ne pas les faire cette année. En revanche, j’espère que le comité olympique aura la présence d’esprit de laisser la possibilité à la génération qui s’est qualifiée pour les JO d’y participer et ainsi augmenter l’âge d’un an. Ce serait mérité pour nous de faire partie de la sélection, l’an prochain. Sachant qu’ils ont dit que les personnes qui s’étaient qualifiées pour cette année le seront automatiquement en 2021, j’imagine que cela va être le cas.On sait que les Jeux olympiques sont un événement médiatisé reflétant le sport à l’échelle mondiale, c’est donc logique qu’un joueur comme Mbappé veuille y participer. Ce n’est pas parce que nous nous sommes qualifiés que les joueurs qui ont participé à l’Euro Espoirs sont indéboulonnables et ont leur place assurée aux JO. C’est vrai que pour les attaquants, cela peut paraître frustrant. Mais il n'y a personne d’indispensable dans une sélection ou une équipe. Si Mbappé veut faire les JO, cela ne peut être que positif pour nous.Je suis assez fan de cuisine de manière générale, donc je ne cuisine pas plus aujourd’hui qu’à l’habitude. En fait, il n’y a rien que je fasse aujourd’hui que je ne fais pas d’habitude. Je n’ai encore rien créé, pour le moment.En cuisine, je suis un grand amateur de carrot cake et je le fais plutôt très bien. À Noël, j’ai eu la chance d’avoir un Thermomix, donc j’en profite pour faire bon nombre de recettes qui permettent de manger varié et équilibré. Par exemple, ce midi, j’ai fait une salade endives-noix-crevettes thaï-jambon en entrée avec une quiche lorraine. Et des pâtes fourrées, pour le plat.C’est vrai qu’au début du confinement, on a fait quelques tournois. Je n’y joue pas tous les soirs, car ça prend beaucoup de temps si tu joues sérieusement.Mais de temps en temps, on essaye de s’y mettre à plusieurs et de convier d’autres personnes pour passer un bon moment et échanger. Et puis, ça nous permet de se chambrer un peu aussi. C’est sympa. Il y avait Bryan Pelé, Valentin Lavigne, Simon Pontdemé... Des joueurs de Brest comme Alexandre Mendy, Brendan Chardonnet et Cristian Battocchio... Il y avait aussi Florian Martin, du Paris FC. Je ne savais pas qu’il était à notre table, c’est un ami en commun qui l’a invité.Je suis plutôt assez patient et j’attends le bon jeu, même si je me permets parfois quelques écarts. En général, j’essaye d’être patient et pragmatique. Cristian Battochio, lui, est bon, mais il est trop fou. Il fait les gros bras, et va tout le temps à tapis. On dit souvent que ce que tu renvoies sur le terrain de foot est ce que tu es dans la vie, donc c’est logique que certains joueurs de poker ressemblent à ce qu’ils sont sur le terrain... Même si ce n’est pas vrai avec tout le monde. En revanche, aucun de nous n’a réussi à gagner le tournoi. Ce sont toujours des gens que nous connaissions et que nous invitions qui ont réussi à gagner.Je sais que lorsque nous sommes allés à Rennes, on a joué un petit peu au poker. Après, c’est un jeu qui ne fait pas bon ménage. Car c’est un jeu d’argent, et certains joueurs peuvent être dépendants. Donc parfois, on évite aussi. Personnellement, j’y joue de temps en temps. De manière générale, je dois y jouer une fois par mois. Et encore... Mais c’est vrai que là, c’est l’occasion d’y jouer un petit peu plus.J’aime bien quand j’ai deux cartes qui se suivent d’une même couleur, comme par exemple 8-9 de carreau ou de trèfle. J’aime bien ces mains-là, car elles te permettent de jouer la couleur et la suite.