Fulham égale un record vieux de 88 ans

Jeu, set et match.Fulham roule sur la Championship et sur ses adversaires. Lesviennent d'égaler un record vieux de 88 ans. Reading (7-0), Bristol (6-2) et Birmingham (à nouveau 6-2), Mitrović et ses camarades ont passé six buts ou plus à leurs trois derniers adversaires. Pour trouver trace d'une telle série, il faut remonter à la saison 1933-1934 lors de laquelle Chester City n'avait fait qu'une bouchée de Rochdale (7-1), Accrington Stanley (7-0) et Darlington (8-0). Le club, disparu en 2010, évoluait alors en troisième division.Dans le sillage de son buteur serbe, Fulham domine la deuxième division avec cinq points d'avance sur Bournemouth. Niveau offensif, les Londoniens sont en revanche sur une autre planète. Depuis le début de la saison, ils ont inscrit 70 pions soit 26 de plus que leur plus proche poursuivant, dont 27 pour le seul Mitrović. En déplacement sur la pelouse de Stoke City samedi, les joueurs de Marco Silva auront l'occasion de marquer définitivement le football anglais.A moins que Michael O'Neill n'utilise la bonne vielle technique du bus.