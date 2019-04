Franck Conte : « Balotelli, c'est une épée de Damoclès au-dessus de notre tête »

Peintre et street artist, Franck Conte est supporter de l'OM depuis son enfance à Agen. Désormais installé à Marseille, l'ancien étudiant en beaux-arts dissémine des fresques olympiennes sur les murs de la cité phocéenne. Après Luiz Gustavo, Sakai, Payet, Mandanda et Mario Balotelli, c'est au tour de Thauvin d'être élevé au rang de divinité.

Propos recueillis par Maxime Renaudet

Quand tu nais à Agen, tu n’as pas de chance. Ce n’est pas une grande ville avec une identité forte, il n’y a ni la montagne ni la mer. Et, surtout, il n’y a pas de football. La seule chance que tu as c’est que tu peux t’auto-déterminer. Quand j’étais minot, j’ai tout de suite flashé sur Chris Waddle . Mes voisins étaient supporters de l’OM et c’est comme ça que j’ai commencé à supporter l’OM. Ça tient à peu de choses : tu demandes le maillot de Waddle comme cadeau et c’est parti. Ma passion pour le football en général est arrivée plus tard, quand j’étais en terminale. Chez moi, personne n’aime le ballon rond, je suis le seul.Je ne sais pas, il y a plusieurs facteurs. Je vivais à Toulouse et j’avais envie de vivre dans une plus grande ville. J’ai aussi habité à Pau Grenade , Lisbonne pendant deux ans, puis Paris avant de redescendre à Toulouse.J’ai toujours su que j’habiterai un jour à Marseille . L’heure était venue, cette ville m’appelait.J’arrivais à la fin de mes études d’art quand je suis parti vivre en Andalousie. Là-bas, j’étais(artiste de rue en français), je vendais des dessins dans la rue. C’était un peu la débrouille et beaucoup plus la bohème qu’à Lisbonne où j’y suis allé avec un plan plus élaboré pour optimiser mon travail de peintre. En fait, je me suis vraiment professionnaliser depuis que je suis à Marseille . J’étais enfin prêt.Je suis allé au Estádio José Alvalade XXI du Sporting Portugal mais j’étais davantage supporter du Benfica car c’est le club le plus populaire de la ville. Les soirs de match, tout le monde est là : hommes, femmes et enfants. Les femmes, c’est ce qui est le plus marquant en fait. Tout le monde porte le maillot du club, la ville vibre au rythme du football, et tu retrouves ça à Marseille en effet.C’est drôle parce que ma première peinture date de 98 et c’était un stade aux couleurs de la France et du Brésil . C’était une peinture à moitié abstraite et à moitié figurative, c’était ma toute première. À part ça, je suis revenu au football qu’à Marseille Avec le street-art, peindre un joueur de foot à Marseille , ça fait sens. Alors qu'à Toulouse, non. Ma source d’inspiration est à chercher du côté des icônes religieuses en fait.Tout à fait. Le football à Marseille , c’est une religion. Il y a toutes les religions mais celle qui unit tous les Marseillais, c’est l’OM. Cet été, après un voyage en Grèce où j’ai flashé sur l’iconographie orthodoxe, j’ai eu l'idée de peindre des icônes et donc des joueurs de foot. Le premier que j’ai peint, Luiz Gustavo , a une auréole jaune autour de la tête et j’ai gardé cette idée du cercle au fil de mes fresques. Je ne mets pas beaucoup en avant ce côté religieux mais l’idée provient de là.La fresque de Luiz Gustavo a fait un petit buzz en fait. À partir de là, j’ai été contacté par le club qui était intéressé pour faire un petit portrait vidéo pour parler de ma passion pour l’OM. En fin de compte, ça a lancé une série et comme pour chaque série, il faut aller au bout. J’ai ensuite peint Hiroki Sakai parce que c’est mon préféré. Ensuite je suis rentré dans cette série d’hommages à l’égard de joueurs qui ont marqué le club. En fait,ce projet de fresques provient de la saison dernière car c’était la première fois de ma vie de supporter que j’aimais tous les joueurs de mon équipe. J’avais aucun grief à faire contre personne, et j’étais même très content de Rudi Garcia . C’est avec ce sentiment-là que j’ai commencé ma série, et cette saison plombe un peu mon histoire finalement. Pour le coup, je commence vraiment à en détester quelques-uns.Sakai c’est le gars sûr, le joueur irréprochable en terme de combativité, d’humilité, et il répond toujours présent. Tu le mets à gauche, il fait le boulot. J’ai flashé sur lui. Je me rappelle d’une action où il perd son duel à l’épaule avant de se tauler. Il aurait pu faire le mec qui a mal ou qui essaye de gratter la faute mais non, il se relève, et il va au combat. Evidemment, en tant que supporter on adore ce genre de gars. C’est peut-être aussi dû au fait qu’il soit japonais. On aime bien l’exotisme à Marseille En fait, esthétiquement, je ne m’inspire pas tellement de l’iconographie orthodoxe.L’idée de l’idole c’est plus de jouer sur le côté football-religion, et de créer des lieux de pèlerinage. Ce que je suis en train de réussir à faire, parce que je reçois des photos de personnes qui cherchent les fresques pour se prendre en photo devant. L’objectif c’était de créer des idoles que les supporters vont adorer. Esthétiquement, je fais plus confiance à mon imagination et à mes inspirations, comme la BD par exemple. Je projette ce que chaque joueur m’inspire. Luiz Gustavo c’était la classe. Sakai c’était le samouraï. Payet c’est le professeur au tableau qui enseigne des gestes techniques aux minots. Et Mandanda, il est représenté en divinité, un peu façon Dragon Ball, en lévitation. C’est une sorte de divinité céleste.Ouais. Le Joker, ça lui va vraiment bien, il est tellement taré. On reste quand même assez proche de la BD avec cette peinture. Je l’ai inscrite dans un hors-série parce que je ne l’aurais pas mise dans ma série.Parmi les supporters, certains n’ont pas très bien pris que Mario Balotelli ait déjà un portrait. Faire le portrait de quelqu’un, il y a vraiment quelque chose d’honorifique derrière. Et effectivement, dans ma série, j’ai peint des joueurs qui ont, au moins, montré leur fidélité envers le club.Oui voilà. Là, c’était un contrat. Le troisième élément, c’est que la fresque est sur le rideau d’un commerce, donc il n’est visible que la nuit. À l’inverse, ma série est obligatoirement visible sur les murs de la ville, en permanence. C’est pour ça aussi que Balotelli est un hors-série, il n’est pas dans les préceptes que je me suis imposés.Franchement, l’histoire Balotelli m’avait soûlé. Depuis le début, je ne savais pas trop quoi en penser. C’est un joueur tellement imprévisible. Avec lui, ça passe ou ça casse, surtout vu comment on est fébrile. Puis finalement, Balotelli arrive et tu te rends compte que tu n’avais pas d’attaquant depuis un an et demi.Je ne sais pas si c’est l’attaquant qu’il nous fallait mais c’est un attaquant, point. On en a enfin un, et ça change tout.Franchement, il a toutes les qualités qu’il faut. Son côté fantasque, on adore ça en tant que supporter. Avant lui, le dernier à être comme ça, c’était Barton. C’est évident que ce genre de joueurs apportent un truc, ils sortent un peu du cadre du football, et ils vont au-delà. C’est important et c’est le type de personnages qui sont rapidement aimés ici. Après, Balotelli c'est une épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Son délire, c’est de conquérir puis, une fois qu’il a conquis, il s’emmerde.C’est un peu comme un mec qui veut séduire une femme, qui couche avec avant de se barrer. Du coup il s’en lasse, il pinaille.Garcia est forcément responsable du parcours de cette saison. Il y a certains joueurs qui ne sont pas dans le coup et on se demande pourquoi il les fait jouer. Je pense notamment à Adil Rami ou Caleta-Car. Les deux nous ont coûté pas mal de points. Après, il est allé nous chercher un Strootman rouillé alors que c’est le deuxième plus gros transfert du club. Garcia commence à accumuler beaucoup d’erreurs. Donc bien sûr qu’il doit partir à la fin de la saison. Si demain, Zubizarreta signe à Arsenal et que dans deux ans on s‘aperçoit que le recrutement desest de la folie, là, on ira le chercher où il est. Toute façon c’est pas un mec qui arrive à passer le cap des trois ans.Et non. En plus, j’avais annoncé la fresque de Garcia dans Marseille en début de saison, mais seulement s’il ramenait un titre. Et là, c’est raté.J'en ai fait une de Thauvin ce jeudi. Il est en agent double sous le nom de Florian Double Double Thauvin, en référence à la stat du basket. Il a marqué plus de dix buts et a délivré plus de dix passes décisives.